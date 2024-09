Paysandu x Sport: confira prováveis escalações e saiba onde assistir

A- A+

O Sport voltou a sair do G4 da Série B com o tropeço na última rodada e a combinação de resultados. Para continuar na briga pelo acesso, o Leão, que não perde há cinco jogos, precisa continuar pontuando e, se possível, conquistar os três pontos. Mas nesta segunda-feira (23), pela 28ª rodada, enfrenta o Paysandu, em Belém, local que costuma ser difícil para a equipe da Ilha do Retiro.

Atual quinto colocado com 43 pontos, o Sport perdeu seu posto no grupo dos quatro primeiros colocados após a vitória do Mirassol, no último sábado (21). Para sonhar com um provável retorno ao G4, o Rubro-negro precisa quebrar um jejum que dura há 18 anos, vencer o Paysandu fora de casa.

O último triunfo diante da torcida bicolor foi na Série B de 2006, quando o Leão venceu por 1 x 0, gol de Fumagalli. A partir de então, três partidas foram realizadas na capital do Pará entre os clubes e, em todas, o Papão ficou com a vitória.

Pepa terá a difícil missão de quebrar o tabu de derrotas do Sport no Pará, diante do Paysandu - Paulo Paiva

O duelo entre paraenses e pernambucanos coloca frente a frente dois times em situações bem opostas na tabela. Se já foi dito que o Sport é o atual porteiro do G4, o Paysandu faz o oposto e é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 30 pontos conquistados

O Bicolor também passou por uma crise recente, no que culminou na saída de Hélio dos Anjos do comando técnico do clube. Para o seu lugar, foi contratado um velho conhecido, o experiente treinador Márcio Fernandes, que nas duas partidas feitas até aqui, venceu uma e perdeu outra.

Desfalques e retorno

Desde que chegou ao Sport, o técnico Pepa conseguiu resgatar qualidades que haviam ficado para trás, principalmente do que se trata à intensidade de jogo. Mas para esse jogo contra o Paysandu, tem a dúvida se poderá contar com o jogador que é o maior exemplo dessa característica rubro-negra, “o faz tudo” Fabrício Domínguez, artilheiro leonino na Série B, mas que saiu com dores no tornozelo no último jogo.

Além do uruguaio, outros dois desfalques estão certos por suspensão, o meia Tití Ortiz, que vinha sendo titular, e o criticado Gustavo Coutinho, que perdeu o pênalti que poderia manter o Leão no G4, na última rodada.

Em meio às ausências, Pepa vai contar com um retorno importante no meio-campo. Após ficar de fora da partida com o Goiás por cumprir suspensão, Felipe fica à disposição do treinador.

Caso Domínguez não tenha condições de jogo, o treinador terá um quebra-cabeça para montar no meio. Na partida contra o Goiás, Pedro Vilhena foi o escolhido para entrar no lugar do uruguaio. Mas pensando em uma postura mais precavida fora de casa, Julián Fernández surge como opção para uma dupla de volantes ao lado de Felipe. Correndo por fora, ainda há a opção por Fabinho ou Fábio Matheus.

Fábio Matheus e Fabinho são dois atletas que brigam pela vaga deixada por Fabrício Domínguez - Paulo Paiva/SCR

No setor mais avançado, a opção mais natural de substituir Ortíz passa por centralizar Lucas Lima e escolher um ponta reserva. Wellington Silva aparece como uma opção mais provável que Lenny Lobato.

Ficha Técnica

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Quintana, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Val, Benjamín Borasi, Robinho e Esli García; Nicolas - Treinador: Márcio Fernandes

Sport: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert (Felipinho); Barletta, Fabrício Domínguez (Fernández), Felipe, Lucas Lima e Wellington Silva (Lobato); Zé Roberto. Treinador: Pepa.

Data: 23/09

Horário: 18h30

Local: Estádio da Curuzu (Belém/Pará)

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Leonardo Henrique Pereira (ambos de MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: Sportv e Premiere



