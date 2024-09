Sport: Zé Roberto se isola como líder de participação em gols na temporada

A- A+

Em alta no Sport, o centroavante Zé Roberto se tornou o jogador com mais participação em gols na temporada. Ao todo, o camisa 99 marcou 11 vezes e concedeu nove assistências, o que totaliza 20 contribuições totais pelo Leão no ano.

Zé Roberto chegou ao Sport no início do ano, como opção para o centroavante Gustavo Coutinho, contratado para ser titular do técnico Mariano Soso. Apesar de começar a maior parte dos 41 jogos na temporada até aqui no banco, o atacante sempre demonstrou qualidade nas oportunidades que teve pelo Leão.



No Campeonato Pernambucano, conquistado pelo Sport, o jogador marcou duas vezes e concedeu três assistências. Já no Nordestão, foi o segundo em participação para gols, com dois tentos e quatro passes para gol.

A melhor fase do atleta, no entanto, veio na Série B. Ao todo, são sete gols e uma assistência no campeonato, o que rendeu ao atleta a confiança do recém-chegado Pepa, treinador português que tem Zé Roberto como titular da posição. A parceria, inclusive, parece dar certo, já que, sob o comando do técnico português, o atacante balançou as redes duas vezes: uma na vitória sobre o CRB, e outra no empate contra o Goiás.

Jogadores celebram gol de Zé Roberto contra o CRB. - Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

Ranking de participação em gols

Logo depois de Zé Roberto, vem Gustavo Coutinho, artilheiro do time em 2024, com 16 gols. Além disso, ele também distribuiu três passes para gol, o que totaliza 19 participações. O principal momento do atacante para o time foi no início do ano, no Estadual e na Copa do Nordeste, ainda sob o comando de Mariano Soso. Com a queda técnica do time, no entanto, o jogador não conseguiu desempenhar seu melhor futebol e perdeu espaço. No momento, já são oito jogos sem marcar, incluindo um pênalti desperdiçado no empate em 1 a 1 diante do Goiás, na última quarta-feira (18).

Coutinho é seguido pelo atacante Crystian Barletta, que tem nove gols e quatro assistências na temporada - 13 participações. Fechando o top 5, estão os meias Fabricio Domínguez e Lucas Lima, com 10 e sete colaborações, respectivamente.

Gustavo Coutinho, atacante do Sport. - Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

Subindo na Série B

Após um momento de queda na temporada, principalmente os últimos jogos de Soso, além da curta passagem de Guto Ferreira, o Sport parece retomar os trilhos na Série B. O clube é o atual quarto colocado da Série B com 43 pontos, e volta a campo na próxima segunda-feira (23), para encarar o Paysandu, fora de casa, pela 28ª rodada do torneio. Vale lembrar que o Leão ainda tem um jogo a menos, contra o Operário, válido pela 16ª rodada, marcado para o dia 5 novembro.



Veja, abaixo, o levantamento de participação em gols no Sport na temporada.



*1° - Zé Roberto: 20 participações (11 Gols+9 Assistências)

2°- Gustavo Coutinho: 19 participações (16G + 3A)

3°- Crystian Barletta: 13 participações (9G + 4A)

4°- Fabricio Domínguez: 10 participações (7G + 3A)

5°- Lucas Lima: 7 participações (2G + 5A)



*Levantamento feito pela reportagem da Folha de Pernambuco

