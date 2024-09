Sport vence CRB e volta ao G4 da Série B

A- A+

O Sport está de volta ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do CRB, na Arena de Pernambuco, o Leão venceu por 2x0, com gols de Lucas Lima e Zé Roberto, e terminou a rodada na quarta posição, com 42 pontos. O Galo é o 18º, com 26, chegando ao 11º jogo seguido sem triunfos na competição. O próximo compromisso dos pernambucanos é na quarta (18), também em São Lourenço da Mata, perante o Goiás. Os alagoanos encaram a Ponte Preta, no Rei Pelé, na quinta (19).

De novo?

Em um intervalo de quatro dias, Sport e CRB voltaram a se enfrentar pela Série B, agora pela Arena de Pernambuco - as equipes empataram em 1x1 no meio de semana, no Rei Pelé.

Por falar no estádio de São Lourenço da Mata, o Sport tentou tirar o jogo de lá e passar para a Ilha do Retiro, marcando a volta para casa em 2024. Porém, os rubro-negros não conseguiram todos os laudos necessários para liberar o local e o regresso ao lar foi adiado, ainda sem nova data.

O jogo contra o CRB também marcou a estreia de Pepa diante da torcida leonina, após dois duelos como visitantes. Também foi o retorno de Bruno Pivetti ao Recife desde que deixou o comando do Náutico depois de não avançar com o Timbu ao quadrangular da Série C.

Foi do CRB o primeiro bom momento do confronto. Após cruzamento, Anselmo Ramon cabeceou para a defesa de Caique França. A resposta do Sport foi em chute de longa distância de Felipe.

Com poucas ações dos laterais, o Sport teve dificuldades em entrar na área do CRB. A saída do Leão foi tentar pelo alto. Aos 30, em escanteio, Zé Roberto se antecipou e cabeceou por cima do gol.

Além de Pivetti, o outro ex-Náutico do CRB era Marco Antônio. Conhecido desde a época do Timbu por aparecer bem na área, o meia quase deixou o dele. A rede não balançou porque Caíque fechou bem o ângulo.

Desencantou

Quando Falcão cortou mal a bola e deixou ela nos pés de Lucas Lima, os rubro-negros sabiam que estava ali a melhor chance de abrir o placar. Dito e feito. O meia esbanjou categoria para limpar a marcação e bater colocado para fazer 1x0.

Antes do intervalo, o árbitro ainda foi chamado pelo VAR para checar um possível pênalti em Barletta, mas Cariús, que participou da origem do lance, estava em posição irregular.

Logo no início do segundo tempo, o Sport ampliou a vantagem. Zé Roberto, que quase deixou o clube para atuar no futebol do Irã, recebeu um cruzamento perfeito e cabeceou para colocar os pernambucanos em situação ainda mais confortável na partida.

Com o jogo mais controlado, Pepa decidiu mudar o ataque, sacando Zé Roberto e Barletta para as entradas de Gustavo Coutinho e Wellington Silva. O volante Felipe, que estava pendurado e tomou cartão amarelo, saiu para o lugar de Julian Fernández.

Em um vacilo da marcação do CRB, o Sport quase fez o terceiro. Gustavo Coutinho rolou a bola para Vilhena, mas o meia demorou para concluir e finalizou em cima da marcação. No fim, o 2x0 foi suficiente para recolocar o clube no G4 e retomar o sonho do acesso à Série A.

Outros jogos

Nas outras partidas do dia, o Santos venceu o América-MG por 2x1. Mesmo placar de outros dois confrontos, com triunfos de Operário-PR e Chapecoense contra Coritiba e Ceará.

Ficha técnica

Sport 2

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Felipe (Julian Fernández), Fabricio Domínguez (Pedro Vilhena), Tití Ortiz e Lucas Lima (Fabinho); Chrystian Barletta (Wellington Silva) e Zé Roberto (Gustavo Coutinho). Técnico: Pepa.

CRB 0

Matheus Albino; Hereda, Saimon, Segovia e Willian Formiga (Jorge); Falcão (João Pedro), Marco Antônio e Gegê; Mike (Kleiton), Anselmo Ramon (Getúlio) e Léo Pereira (Rafael). Técnico: Bruno Pivetti.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI). Assistentes: Márcio Iglesias Araújo Silva e Janystony Rabelo de Melo (ambos do PI)

Gols: Lucas Lima (aos 35 do 1ºT), Lucas Lima (aos 8 do 2ºT)

Cartões amarelos: Felipe (S); Mike, Segovia, Saimon, Jorge (C)

Público: 16.386 torcedores

Renda: R$ 339.125,00

