Sport vai apresentar nova mascote feminina durante partida contra o CRB

A- A+

O Sport prepara novidades para a partida deste domingo (15), contra o CRB, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O clube anunciou a criação de uma nova mascote para representar a torcida feminina, a leoa Nina, que será apresentada aos torcedores rubro-negros neste fim de semana.

Filha do leão Léo, tradicional símbolo do clube, Nina agora se junta ao pai em compromissos da equipe.

Ela recebeu este nome por servir como abreviação do termo “leonina”, utilizado comumente para se referir às torcedoras do rubro-negro. A junção dos nomes dos dois personagens também faz menção à “leonina”.



Além da companhia, Léo ainda ganhará um novo visual, que também será mostrado aos torcedores no domingo.

Desde 2007, o tradicional mascote marca presença em jogos e eventos especiais do Sport, animando a torcida, apoiando o clube e participando de comemorações de título.

“Léo e Nina terão uma parceria além de pai e filha. A relação entre os dois promete divertir bastante a torcida, principalmente a garotada rubro-negra, que tanto se identifica e gosta dos nossos mascotes. Além disso, a adição de Nina aos eventos do Sport é uma forma de simbolizar as nossas torcedoras femininas, que tanto agregam ao clube”, destaca Eduardo Arruda, vice-presidente de marketing do Sport Clube do Recife.

Os novos mascotes já estarão presentes na Arena Pernambuco na partida deste fim de semana, onde participarão de ações promovidas pelo departamento de marketing do clube.

Veja também

Futebol Internacional Vitor Roque marca na vitória do Betis sobre o Leganés pelo Espanhol