Sport Sport divulga novo visual do mascote Léo e apresenta Nina Dupla já estará presente na Arena de Pernambuco, diante do CRB, às 18h30

Após brincar, nesta quinta-feira (12), com uma possível "rescisão" do mascote Léo, o Sport acabou com o suspense no fim da tarde.

O Rubro-negro divulgou uma renovação no visual do símbolo que está sempre presente nos jogos e eventos do clube. Antes solitário, ele ainda ganhou a companhia de Nina, sua filha.

"Nina foi batizada com este nome por servir de abreviação do termo “leonina”, que é utilizado comumente para adjetivar nossas torcedoras, tornando-se assim uma representação da nossa torcida feminina. Além disso, como o nosso mascote se chama Léo, a junção dos nomes dos dois também faz menção à “leonina” (Léo e Nina)", explica o Sport.

De acordo com o clube, os novos mascotes já estarão presentes na Arena de Pernambuco neste domingo (15), quando o Rubro-negro recebe o CRB, às 18h30, pela 26ª rodada. No estádio, ações serão promovidas pelo marketing junto à dupla.

“Léo e Nina terão uma parceria além de pai e filha. A relação entre os dois promete divertir bastante a torcida e, principalmente, a garotada rubro-negra que tanto se identifica e gosta dos nossos mascotes", conta o vice-presidente de marketing, Eduardo Arruda.

"Além disso, a adição de Nina aos eventos do Sport é uma forma de simbolizar as nossas torcedoras femininas que tanto agrega ao clube”, completa.

