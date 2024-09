A- A+

Sport "Feliz em ajudar a equipe", diz Wellington Silva após primeiro gol pelo Sport Atacante revelou ter ficado tenso com demora do VAR para validar lance que garantiu o empate em Maceió

O ponteiro marcava 15 minutos do segundo tempo quando Wellington Silva foi acionado por Pepa para ajudar o Sport, diante do CRB, no Rei Pelé, nesta quarta-feira (11). Seis minutos depois, o atacante marcou o gol que garantiu um ponto ao Rubro-negro, no duelo atrasado da 7ª rodada. Foi o primeiro do jogador pelo clube pernambucano.

Quisera o destino, porém, que a primeira comemoração do atleta pelo clube fosse com dose de tensão. Isso porque, o VAR demorou seis minutos para poder validar o gol. Em entrevista depois do jogo, Wellington Silva falou do resultado obtido fora de casa e da demora para ter o gol confirmado.

"Era um jogo importante pra nós, mas estou muito feliz por conseguir ajudar a equipe com o gol. Eu estava querendo muito jogar, pedi muito a Deus essa oportunidade e conseguimos o empate e vamos trabalhar porque domingo temos um novo confronto, desta vez, em casa”, afirmou.

"Me ajoelhei no campo e estava pedindo a Deus para poder o gol ser validado. É continuar trabalhando, pois a Série B é difícil. Domingo já tem outro jogo contra eles de novo", continuou o atacante.

Com o empate, o Sport permanece na 6ª colocação da Série B, agora com 39 pontos, a dois pontos do G-4. No domingo (15), às 18h30, o Leão volta a enfrentar o CRB, mas desta vez na Arena de Pernambuco, pela 26ª rodada.

