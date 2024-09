A- A+

Série B Sport peca na pontaria e fica no empate com CRB em jogo atrasado da Série B Rubro-negro desperdiçou inúmeras chances, em duelo disputado no Rei Pelé, nesta quarta-feira (11)

O Sport tentou, foi melhor que o CRB, mas não conseguiu encerrar um tabu de 23 anos contra o adversário em Maceió. Em duelo atrasado da 7ª rodada da Série B, o Leão ficou na igualdade com o Galo da Pajuçara na noite desta quarta-feira (11), no Rei Pelé.

Após sair atrás no placar, o Rubro-negro contou com um gol de Wellington Silva para garantir um ponto longe do Recife. O resultado manteve os pernambucanos na 6ª colocação, agora com 39 pontos, a dois do G-4. O CRB, por sua vez, foi aos 26 pontos e deixou o Z-4, assumindo agora a 16ª posição.

Em seu segundo jogo à frente do Sport, o técnico Pepa optou por repetir a formação que iniciou o confronto com o Avaí, na rodada passada. O Rubro-negro acabou terminando a etapa inicial em desvantagem, mas não foi por falta de oportunidades criadas. Chrystian Barletta, por exemplo, foi o responsável pelas melhores chances da equipe pernambucana.

Ainda aos cinco minutos, o atacante aproveitou cruzamento da direita e cabeceou para linda defesa de Matheus Albino. Mais tarde, o camisa 30 ainda carimbou a trave direita adversária, em lance que Felipinho também ficou próximo de marcar no rebote.

Na primeira boa tentativa dos mandantes, o Galo da Pajuçara foi feliz. Em trama pela esquerda, Willian Formiga cruzou, Rafael Thyere tentou afastar o perigo, e a bola ficou limpa para Mike, de letra, mandar para o fundo do gol, colocando em prática a lei do ex. O atacante passou pela Ilha do Retiro entre 2014 e 2015.

O tento sofrido não abateu o Sport, que seguiu sendo incisivo na busca pelo empate. Aos 21, Fabricio Domínguez desviou de direita e viu a bola passar rente ao travessão regatiano. Gustavo Coutinho, de cabeça, parou em defesa em dois tempos de Albino, enquanto Lucas Lima finalizou com perigo, aos 38.

Sofrendo com o ímpeto leonino, o CRB quase chegou ao segundo, mas Gegê e João Pedro, na mesma jogada, pararam em boas intervenções de Caíque França.

Pressão surte efeito

Com o placar a favor, a equipe de Bruno Pivetti adotou uma estratégia clássica: se fechar e apostar nas investidas em velocidade. A medida, porém, não surtiu efeito e o Alvirrubro sofreu com os ataques do Sport.

Após grande jogada de Barletta, Domínguez fintou Saimon e chutou forte. A bola passou perto da trave de Matheus Albino. Logo depois do lance, Pepa optou por acionar Wellington Silva e Zé Roberto em campo, e o primeiro foi premiado.

Em bola rebatida, aos 22 minutos, Wellington Silva ficou com a sobre e soltou uma bomba. O jogador ainda contou com o desvio de Falcão para deixar tudo igual.

O tento foi confirmado após cinco minutos de análise do VAR. Melhor na partida, o Leão quase virou o confronto em chute de Felipinho, mas o lateral-esquerdo parou em ótima defesa do arqueiro alagoano.

Ficha do jogo

CRB 1

Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luis Segovia e Willian Formiga (Ryan); Falcão (Rômulo), João Pedro (Marco Antônio) e Gegê; Mike (Kleiton), Léo Pereira (Labandeira) e Anselmo Ramon. Técnico: Bruno Pivetti.

Sport 1

Caíque França; Igor Cariús (Wellington Silva), Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Barletta (Pedro Vilhena), Titi Ortíz e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Pepa.

Local: Rei Pelé (Maceió/AL)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thayse Marques Fonseca (ambos do RJ)

Gols: Mike, aos 13' do 1T (CRB); Wellington Silva, aos 22' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Léo Pereira, Kleiton (CRB); Lucas Lima, Felipe (SPT)

Veja também

Sport "Feliz em ajudar a equipe", diz Wellington Silva após primeiro gol pelo Sport