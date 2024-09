A- A+

Futebol Revelado no Sport, João Vítor Silva comenta experiência nos Emirados Árabes Atleta de 22 anos atua no Dibba Al-Hisn desde 2021

Nesta semana, o brasileiro João Vitor Silva completou três anos vestindo a camisa do Dibba Al-Hisn. O atacante revelado pelo Sport chegou ao clube dos Emirados Árabes Unidos em setembro de 2021.

Contribuindo ativamente dentro de campo desde a primeira partida, o brasileiro de 22 anos tem se tornado destaque da equipe e xodó da torcida.

“Estou muito feliz por completar três anos vestindo a camisa do Dibba. Sei do tamanho do clube e me dedico diariamente para entregar meu melhor”, afirmou João, que também comentou as expectativas pra sequência.

“Espero que venham ainda mais jogos pelo clube. Gosto de estar aqui, sou tratado com carinho por todos desde a staff até a torcida. Espero honrar ainda mais o clube que me abriu as portas internacionalmente”, complementou.

Passagem pelo Sport

João Vítor foi revelado pelo Sport em 2021, depois de chegar ao clube no ano anterior. No entanto, só foi utilizado na equipe principal em uma única oportunidade. Na ocasião, atuou por 26 minutos durante a derrota do clube pernambucano para o CRB, por 2x0, pela Copa do Nordeste daquele ano. Em seguida, voltou para a equipe sub-20, antes de acertar a ida para o Dibba Al-Hisn.

