Sport anuncia venda de ingressos do jogo contra o CRB na Arena de Pernambuco

O Sport ainda não voltará para casa. O confronto diante do CRB, no próximo domingo (15), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, foi confirmado para a Arena de Pernambuco. A informação foi confirmada na publicação em que o clube anuncia o início da venda de ingressos para o duelo do fim de semana.

Frustrando a expectativa da torcida pela volta à Ilha do Retiro, o Sport terá mais um 'despedida' da Arena de Pernambuco. As vendas de ingressos iniciaram ainda nesta terça-feira (10) para os sócios e serão liberadas para o público geral nesta quarta (11).

Ilha do Retiro

Em reta final de obras, a Ilha do Retiro passa pelos últimos ajustes. Nesta terça-feira, o clube recebeu a visita do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CMBPE) e o processo está sob análise. Segundo a assessoria de imprensa dos bombeiros militares, novas informações podem surgir nesta quarta-feira.

Dentre as principais novidades previstas para volta do estádio estão: mudança do solo, plantio do gramado, completa troca dos refletores, construção de novos bancos de reservas, requalificação dos banheiros e vestiários, além de pintura e melhorias na acessibilidade.

Sport x Sampaio Corrêa pela Série B de 2023, última partida realizada na Ilha do Retiro - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O último jogo do Sport na Ilha foi há dez meses, pela última rodada da Série B do ano passado, na vitória por 4 x 1 diante do Sampaio Corrêa. Apesar do resultado positivo, não foi o suficiente para garantir o acesso à primeira divisão.

Desde então, o estádio está fechado para reformas. A expectativa inicial do fim das obras era para o fim do primeiro semestre, mas o cronograma sofreu com adiamentos. O investimento do Sport, como foi divulgado pelo próprio clube, é de aproximadamente R$ 10 milhões.

