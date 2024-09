A- A+

Futebol Após conversa com diretoria, Zé Roberto fica no Sport Atacante soma 18 participações diretas em gols. São nove bolas na rede e outras nove assistências

Zé Roberto fica no Sport. Após ter encaminhada sua ida para defender o Nassaji Mazandaran, do Irã, o atacante rubro-negro foi convencido de seguir no clube pernambucano.

A informação foi confirmada pela reportagem com o diretor de futebol Guilherme Falcão, na tarde desta segunda-feira (9). De acordo com o membro do comitê gestor, o jogador ficou balançado com a proposta internacional, mas pesou o “projeto Sport”.

“O pensamento nunca foi sair. Ele sempre deixou isso claro. O atleta vive uma boa fase e está bem no Sport. A família está adaptada à cidade. É natural que o financeiro balance, mas conversamos com ele e todos concordaram que o projeto “Sport” é o melhor para ele, para sua família e para sua carreira neste momento”, declarou o dirigente.

O que foi determinante para a permanência do camisa 99 na Ilha do Retiro foi uma conversa que o atleta teve com a cúpula de futebol no início da tarde desta segunda. Segundo Guilherme Falcão, o jogador cumprirá o contrato até dezembro de 2025.

Peça-chave do Sport na temporada, Zé Roberto esteve em campo em 38 dos 50 jogos do Leão até o momento. Destes, em apenas 12 o atleta de 30 anos foi titular. Considerado um 12º jogador, o atacante soma 18 participações diretas em gols. São nove bolas na rede e outras nove assistências.

