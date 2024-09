A- A+

Sport Clube iraniano faz investida para contratar Zé Roberto, do Sport Atacante de 30 anos tem contrato com o Leão até o fim da próxima temporada

O atacante Zé Roberto, do Sport, tem despertado o interesse do futebol internacional e recebeu proposta para deixar a Ilha do Retiro. O Nassaji Mazandaran, da elite do Irã, fez uma proposta para contar com o camisa 99 rubro-negro.

A informação foi dada em primeira mão pelo portal NE45 e confirmada pela reportagem. O clube iraniano está disposto a pagar a multa rescisória para contar com o jogador.

A ideia da diretoria de futebol do Sport é manter Zé Roberto no elenco, uma vez que o atacante tem sido determinante ao longo da temporada.

O atleta, por sua vez, enxerga a possibilidade de transferência com bons olhos, principalmente por ser opção no banco de reservas na maioria das partidas do Leão. O ex-goleiro rubro-negro, Luan Polli, inclusive, atua no Nassaji Mazandaran e deu boas referências para o jogador.

Após a vitória sobre o Avaí, o técnico Pepa, recém-chegado ao Sport, comentou o fato de manter Zé Roberto entre os reservas, apesar do desejo da torcida em vê-lo como titular da equipe. "Estou aqui há pouco tempo, é normal. Estou a conhecê-los, depois é ali no campo, é diferente", pontuou o português.

Zé Roberto tem contrato com o Sport até o fim de 2025. Para aceitar mudar de time, o clube iraniano teria oferecido ao atacante dois anos de vínculo, além de um salário três vezes maior que o atual recebido na equipe pernambucana.

Peça-chave do Sport na temporada, Zé Roberto esteve em campo em 38 dos 50 jogos do Leão até o momento. Destes, em apenas 12 o atleta de 30 anos foi titular. Considerado um 12º jogador, o atacante soma 18 participações diretas em gols. São nove bolas na rede e outras nove assistências.

Em meio à incógnita da permanência de Zé Roberto, o Sport volta a entrar em campo pela Série B nesta quarta-feira. Na ocasião, o Rubro-negro visita o CRB, no Rei Pelé, às 21h30, em confronto atrasado da 7ª rodada.

Veja também

Seleção Brasileira Sem Vinícius Jr. e mais três, seleção brasileira treina de olho no Paraguai