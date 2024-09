Sport joga bem na estreia de Pepa, vence Avaí na Ressacada e se aproxima do G4 da Série B

A- A+

O efeito positivo da troca do comando técnico continua na Ilha do Retiro. Neste sábado (7), na partida que marcou a estreia do técnico Pepa, o Sport surpreendeu o Avaí, na Ressacada, e venceu pelo placar de 2 x 0. Como efeito das duas vitórias seguidas, o Leão se reaproxima do G4 da Série B.

Os primeiros minutos foram de muita transpiração, com o jogo muito brigado no meio-campo. Passado os dez primeiros minutos, as equipes passaram a se soltar.

Até que aos 14 minutos, Felipinho cruzou a bola na área e o goleiro afastou, na sobra, Lucas Lima finalizou e a bola foi no travessão, a blitz continuou e Títi Ortiz mandou de volta para pequena área, onde Fabrício Domínguez entrou para empurrar para o gol.

A resposta do Avaí veio em duas finalizações de longe. Uma de Giovanni, na bola parada, e outra de Marcos Vinícius, com a bola rolando.

Ainda assim, o domínio de toda a primeira etapa foi da equipe rubro-negra, que anotou mais de 55% de posse de bola. Que por mais que não tenha criado outras grandes chances, conseguiu controlar bem o jogo.

Atrás no placar, o Avaí voltou do intervalo querendo propor mais o jogo. Os primeiros lances foram todos do time catarinense, enquanto o Sport tinha bastante dificuldades para jogar.

O Leão soube suportar as investidas adversárias e foi premiado por isso. Aos 16 minutos, Felipe interceptou passe no meio e pegou a defesa do Avaí saindo, assim, o camisa 94 só precisou passar para Barletta, que invadiu a área e tocou na saída do goleiro, ampliando o marcador.

O Rubro-negro se sentia muito bem em campo. Aos 25, quase que o time pernambucano ampliou. Ortiz lançou Barletta, o atacante chegou a driblar o goleiro, mas a defesa se recuperou e impediu o chute ao gol.

A partir de então, o Sport passou a apenas administrar o placar da partida . Com o resultado, o Leão agora entrou na sequência positiva de duas vitórias consecutivas e agora aparece na 5ª colocação, com 38 pontos.

O Rubro-negro está a quatro pontos do Vila Nova, primeiro time dentro do G4, mas ainda tem dois jogos atrasados. E cumprirá uma dessas partidas na próxima quarta-feira (11), contra o CRB, em Alagoas.



Ficha técnica



Avaí 0

César Augusto; Tiago Pagnussat, Jonathan Costa, Marcos Vinícius e Mário Sérgio (Natanael); Zé Ricardo, Willian Maranhão (Ronaldo Henrique), João Paulo (Hygor) e Giovanni (Jean Lucas); Maurício Garcez (Pedrinho) e Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira

Sport 2

Caíque França; Igor Cariús (Allyson), Rafael Thyere, Chico e Felipinho (Dalbert); Felipe, Fabrício Domínguez, Lucas Lima e Títi Ortíz (Julián Fernández); Barletta (W.Silva) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Pepa

Local: Estádio da Ressacada (Florianópolis/SC)

Árbitro: Fábio Júnior (SE)

Assistentes: Daniel Pimentel e Vanessa Azevedo (ambos SE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Gols: Fabrício Domínguez aos 14’ do 1T e Barletta aos 16’ do 2T (S)

Cartões amarelos: Tití Ortiz, Felipinho, Dalbert e Allyson (S) Giovanni e Willian Maranhão (A)



