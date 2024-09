A- A+

Futsal Sport vence Passo Fundo na prorrogação e avança à semifinal do Brasileiro de Futsal Leão perdeu por 3 x 1 no tempo normal e no tempo-extra venceu por 1 x 0

O Sport está na semifinal do Campeonato Brasileiro de Futsal. Nesta quinta-feira (05), no jogo de volta das quartas de final contra o Passo Fundo, fora de casa, o Leão perdeu no tempo normal pelo placar de 3 x 1, mas, na disputa da prorrogação, venceu por 1 x 0 e avança de fase no torneio nacional.

O confronto eliminatório não tem vantagem por saldo de gols. Portanto, qualquer vitória simples do Passo Fundo levaria o jogo para prorrogação. O primeiro gol da partida saiu já na reta final do primeiro tempo. Depois de uma jogada de Matheus Gaúcho, Guto aproveitou a sobra para abrir o placar para o time do Passo Fundo.

Depois da volta do intervalo, o time do interior gaúcho não diminuiu o ritmo e logo de início ampliou o placar. Depois de uma finalização pela ala esquerda, o goleiro Dasaev espalmou, o fixo Renan Pontes cabeceou para o próprio patrimônio e o gol contra foi dado, mas com muita contestação do time pernambucano, se a bola realmente tinha atravessado a linha de gol.

Pouco tempo depois, o Sport deu um susto na torcida da casa. Witamá interceptou um passe na quadra de defesa e partiu no contra-ataque, o próprio camisa 13 decidiu finalizar e assim superou o goleiro Queixo, diminuindo a diferença.

Mas esse bom momento não durou muito. O Leão vacilou numa saída de jogo, Japa deixou para Samuka, que fuzilou para o gol, deixando o placar em 3 x 1.

Tempo-extra

Com uma vitória de cada lado no tempo normal, o confronto foi para a prorrogação. Após 0 x 0 nos primeiros cinco minutos, o mesmo se encaminhava para acontecer no segundo tempo da prorrogação. Mas, faltando menos de dois minutos, o Rubro-negro conseguiu forçar uma expulsão. O Passo Fundo, teoricamente, iria terminar com um jogador a menos.

Faltando 52 segundos, o Sport soube rodar bem a bola, ela chegou em Nunes, um dos artilheiros do campeonato, que limpou para o meio e finalizou rasteira, no cantinho do goleiro, dando a vantagem para o time pernambucano.

No segundos finais que restavam, o Passo Fundo teve a volta de um quarto jogador em quadra, regra que é prevista no futsal, e ainda utilizou o goleiro-linha, mas de nada adiantou e o Sport conseguiu segurar o placar, eliminando o time de melhor campanha na temporada.

O Sport é o primeiro time classificado para às semis. Seu adversário sai do confronto entre Fortaleza x Concórdia-SC. No primeiro duelo, em Santa Catarina, o Tricolor do Pici levou a melhor e precisa apenas do empate, em casa, para avançar. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira (10).

