Brasileirão Sport busca vaga na semi do Brasileirão de Futsal em visita ao Passo Fundo; saiba onde assistir Confronto acontece nesta quinta-feira (05), a partir das 20h, no Rio Grande do Sul

Em busca da vaga nas semifinais do Brasileirão de Futsal, o Sport encara o Passo Fundo-RS no jogo de volta das quartas nesta quinta-feira (5), no Rio Grande do Sul. A partida tem início marcado às 20h, com transmissões ao vivo da SporTV, Nsports e CBFSTV.

O jogo de ida foi marcado por vitória leonina no Geraldão por 2×1, com gols rubro-negros marcados pelo pivô Nunes e ala Witamá. Pelo lado dos gaúchos, Samuka diminuiu.

“Ficamos muito felizes por levarmos essa vantagem para o jogo de volta, ainda mais sendo conquistada com o apoio da torcida no Geraldão. Agora é foco total para a decisão, sabendo que será mais um jogo difícil, mas que temos capacidade de conquistar a vaga para as semis”, falou Nunes.

O Leão se classifica para as semifinais com vitória simples ou empate. Em caso de tropeço por qualquer placar, a vaga é decidida na prorrogação. Caso avance, os rubro-negros terão pela frente o vencedor entre Fortaleza e Concórdia.

Troca de comando

O confronto de ida foi a despedida de Renan Franklin, técnico que esteve presente desde a montagem do elenco e a pré-temporada do clube. O profissional foi negociado com o futsal dos Emirados Árabes.

Agora que assume a função é Eduardo Cabral. O profissional está no clube desde 2015, treina a categoria sub-20 e já fazia parte da comissão técnica da equipe adulta desde a pré-temporada. Eduardo já havia comandado o time na estreia do Pernambucano, no mês passado.

