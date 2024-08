A- A+

Futsal Sport conhece datas das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal Leão enfrenta os gaúchos do Passo Fundo nos dias 29 de agosto e 5 de setembro

O Sport já sabe quais serão os dias e horários das quartas de final contra o Passo Fundo no Campeonato Brasileiro de Futsal. O jogo de ida será no Geraldão, no dia 29 de agosto, a partir das 21h. Já o confronto de volta será no dia 05 de setembro, às 20h, na Arena Clube Comercial, no Rio Grande do Sul.

O time rubro-negro fez uma campanha relativamente sólida na primeira fase da competição. Nas nove partidas disputadas, o Leão venceu 4 confrontos, empatou três vezes e perdeu apenas duas. O time somou 15 pontos e terminou na quinta colocação do Grupo B.

Nas oitavas de final, o confronto foi contra a equipe amazonense do Estrela do Norte. O Sport buscou um importante empate em 4 x 4 fora de casa. No Geraldão, o time pernambucano até sofreu um susto ao sair atrás, mas se recuperou e venceu pelo placar de 3 x 1, consolidando a vaga nas quartas.

Invictos

Por outro lado, o Passo Fundo promete ser um adversário pesado para o Leão. Até aqui, o time gaúcho não sabe o que é perder no Campeonato Brasileiro. A primeira fase foi quase perfeita, com sete vitórias e dois empates, terminando na primeira colocação do Grupo A.

Nas oitavas de final, o Passo Fundo não deu chance alguma aos paranaenses do São Joseense. Foram duas goleadas aplicadas, 5 x 0 fora de casa no confronto de ida e 5 x 2 na Arena Clube Comercial.

Essa não será a primeira vez que os gaúchos jogam no Geraldão. Na primeira fase, em partida ainda válida pela primeira rodada da competição, o Passo Fundo venceu o Náutico/Tamandaré com extrema facilidade pelo placar de 4 x 1.

