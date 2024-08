Menina ganha direito de disputar torneio masculino de futsal dos Jogos Escolares de Caruaru

A- A+

O Brasil está evoluindo nos últimos anos, mas a prática de futebol entre as meninas ainda não representa o potencial máximo do país. Um bom exemplo de incentivo à inclusão feminina aconteceu em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Com muito talento no futebol, a jovem Emilly Macedo Ramos, de 12 anos, quase ficou impossibilitada de participar do XXII Jogos Escolares de Caruaru.

Ela é aluna da Escola Municipal Mestre Vitalino, que não conseguiu formar uma equipe feminina para disputar a competição pelo número insuficiente de garotas interessadas.

Ângelo Giuseppe, treinador da escola, pensou numa alternativa para não deixar Emilly de fora: encaixar a jogadora no time masculino para que ela pudesse participar do torneio e continuar desenvolvendo suas habilidades.

"Esse ano eu queria iniciar um trabalho com meninas. A partir desse desejo, eu conheci Emilly e ela se destaca jogando com os meninos da idade dela", explicou o técnico.

No momento de inscrever Emilly e o resto da equipe, Ângelo foi impossibilitado de colocar a garota.

A Prefeitura de Caruaru disponibilizou a inscrição para o torneio de forma online e não tinha a opção de colocar uma menina no torneio masculino.

Emilly e o treinador Ângelo. Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal.

O treinador tentou resolver a situação, pois já sabia que um caso semelhante aconteceu em João Pessoa, na Paraíba, no ano passado. Uma menina, da mesma idade de Emilly, jogou um torneio masculino.

No entanto, o pedido de Ângelo não foi acatado por parte da comissão executiva dos Jogos Escolares de Caruaru.

A partir dessa negativa, o treinador procurou a Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE).

"Eu sabia que podia ter essa possibilidade dela jogar em decorrência do caso em João Pessoa. Foi quando eu fiz o encaminhamento", destacou o técnico.

A DPPE, por meio do defensor público Emanuel Marcel, ajuizou uma Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada contra o município de Caruaru, para admitir a participação da adolescente no campeonato.

A decisão do juiz Rommel Silva Patriota, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Caruaru, saiu na última semana e determinou a inclusão de Emilly Macedo Ramos na equipe masculina de futsal.

Em caso de descumprimento, foi estipulada uma multa de R$ 50 mil reais.

"O direito ao esporte é fundamental para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. A inclusão de Emilly não é apenas uma vitória para ela, mas um passo importante na luta contra a discriminação de gênero no esporte," afirmou o defensor público Emanuel Marcel.

Emilly e sua equipe de futsal do treinador Ângelo iniciam a disputa do XXII Jogos Escolares de Caruaru a partir desta quinta-feira (15).

Apesar de disputar o torneio na quadra, as 13 crianças do time treinam no campo da Escola Municipal Mestre Vitalino.

"Eu busquei insistir pensando em dar oportunidade para ela jogar. É importante essa participação para as meninas", disse o treinador que pensa até na possibilidade de torneios mistos entre meninos e meninas.



