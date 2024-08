A- A+

Futsal Sport vence Estrela do Norte no Geraldão e avança às quartas do Brasileiro de Futsal Leão venceu pelo placar de 3 x 1, nesta segunda-feira (12)

Mais uma missão cumprida. Pelo jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, Sport fez o dever de casa e derrotou o Estrela do Norte, pelo placar de 3 x 1, no Ginásio do Geraldão, e agora está classificado às quartas de final do torneio.

Depois do empate de 4 x 4 em Manaus, bastava uma vitória simples para o Leão conquistar uma vaga na próxima fase. Mas o começo desse jogo de volta testou o coração rubro-negro. A equipe do Estrela do Norte saiu na frente, Gian arriscou de longe, Dasaev deu rebote e Mago, pivô da equipe amazonense, estava por perto para conferir e abrir o placar do jogo.

Sport teve que ir atrás da virada para carimbar a vaga nas quartas de final - Igor Cysneiros/Sport

Mas ainda no primeiro tempo, o Sport reagiu. Rafa Negão fez jogada individual, canetou o adversário, brigou no meio de três e serviu Renan Pontes para empatar o jogo. Minutos depois, o Rubro-negro voltou a abusar da qualidade individual dos seus jogadores, Aquino também colocou a bola por debaixo das pernas do adversário, partiu em direção ao gol e, de bico esquerdo, virou o marcador para o time pernambucano.

Atrás do placar, o Estrela do Norte pressionou no segundo tempo, mas deixava espaços para o contra-ataque, que o Leão não aproveitava. Até que nos momentos finais, já utilizando o goleiro linha, o Estrela do Norte deixou Renan Pontes interceptar um passe e, sem goleiro, o camisa 18 só mandou para o gol vaziu, marcando seu segundo gol na partida e dando números finais.

Quartas de final

Agora classificado para as quartas de final, o Sport já sabe quem será o seu próximo adversário. O Leão terá pela frente o time gaúcho do Passo Fundo, uma das melhores equipes da competição. As datas e mandos dos confrontos ainda vão ser definidos

Aquino, ala do Sport, comemora classificação rubro-negra ao final da partida - Divulgação/Cecilia Prutchansky

