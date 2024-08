A- A+

Futsal Sport empata com Estrela do Norte na ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal Na última quarta, em Manaus, Leão ficou no placar de 4 x 4

No jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Sport conquistou um bom resultado fora de casa. Em Manaus, nesta quarta-feira (31), o Rubro-negro empatou pelo placar de 4 x 4 e agora está por uma vitória simples no jogo de volta, no Recife, para avançar às quartas.

O Leão saiu na frente logo no início, com Aquino marcando aos 1 minutos e 20 segundos. Porém, Leozinho, artilheiro do Estrela do Norte, empatou aos 3 minutos e 15 segundos. Nunes, artilheiro do Sport, recolocou o Leão em vantagem aos 7 minutos e 50 segundos. Pouco tempo depois, aos 8 minutos e 30 segundos, Leozinho marcou novamente para empatar, e Zinho virou para o time Manauara, ainda no primeiro tempo, colocando os donos da casa em vantagem pela primeira vez.

No segundo tempo, o jogo continuou bem disputado, com as duas equipes buscando o gol. Major empatou para o Sport aos 7 minutos da etapa complementar. Leozinho, agora artilheiro da competição com 11 gols, recolocou o Estrela do Norte na frente aos 13 minutos e 30 segundos. No entanto, Aquino empatou para o Sport com menos de um minuto depois, deixando o placar em 4 x 4.

Com o empate, a decisão fica para o jogo de volta no ginásio Geraldão, em Recife, marcado para o dia 12 de agosto, às 19h. Em caso de novo empate, a partida irá para a prorrogação, e se o empate persistir, a decisão será nos pênaltis. Vale lembrar que não há saldo de gols nem critério de gol qualificado; qualquer empate leva para a prorrogação, e quem vencer avança para as quartas de final.

