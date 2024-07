Ambiente hostil? Sport só venceu Santos na Vila Belmiro uma única vez na história

A- A+

Vencer o Santos na Vila Belmiro é uma tarefa difícil para o Sport. Tanto que, em mais de 80 anos de história envolvendo os duelos entre os clubes, tal feito só foi alcançado uma única vez. A segunda pode acontecer nesta sexta (2), no confronto válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, Santos e Sport já se enfrentaram 23 vezes com mando de campo do Peixe. Dentro desse recorte, 21 foram na Vila Belmiro. O histórico conta com 14 vitórias dos paulistas, seis empates e uma derrota.

A única conquista do Sport na Vila Belmiro foi pela Série A de 2017. Com gol de Osvaldo, o Leão ganhou por 1x0. O técnico rubro-negro era um velho conhecido do Peixe: Vanderlei Luxemburgo.

O Sport é o atual sexto colocado da Série B, com 28 pontos. O Santos é o líder, com 33. Um triunfo do Leão pode recolocar o clube no G4 - a equipe, vale salientar, tem dois jogos a menos na competição.



O confronto marcará a estreia do técnico Guto Ferreira no comando do clube. Em contrapartida, o Leão não terá o meia Lucas Lima, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

"O treinador foi bem recepcionado. Ele está implementando outras coisas que vão nos ajudar bastante no decorrer do campeonato. Teremos uma partida difícil, como todas as outras da Série B. O Santos é uma equipe com história, como nós. Eles são qualificados, mas vamos lá para trazer esses três pontos para casa", afirmou o lateral-esquerdo Dalberto.

Veja também

SURFE Olimpíadas: por que os surfistas usam capacete para competir no Taiti nos Jogos Olímpicos?