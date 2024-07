A- A+

JOGOS PARALÍMPICOS Paralimpíadas: dupla de remo do Sport entra em reta final de preparação para Jogos Paralímpicos Remadores Erik Lima e Gabriel Mendes foram convocados pela Seleção Brasileira e irão representar o País nas Paralimpíadas

As Paralimpíadas de Paris 2024 terá presença de pernambucanos. Os remadores Erik Lima e Gabriel Mendes, de 28 e 20 anos, representantes do Sport, entraram em reta final de preparação para competir na modalidade do remo nos Jogos Paralímpicos.

Vice-campeões da Copa do Mundo de Remo em maio deste ano, na Suíça, os atletas foram convocados pela Seleção Brasileira no mês de junho.

Os rubro-negros vão representar o Brasil na categoria PR3. O evento se inicia no fim de agosto e as disputas do remo estão marcadas entre os dias 26 a 30.

Visando a preparação para o torneio, Erik e Gabriel passaram por duas semanas de treinamento em São Paulo e retornaram a Recife no dia 26 de julho para concluir os treinos com o Sport.

No dia 10 de agosto, a dupla viaja rumo a São Paulo para se reunir com toda a delegação brasileira e viajar para Paris no dia 12.

“É com muita felicidade que comemoramos a convocação de Erik e Gabriel. Trata-se de uma modalidade histórica do Clube, e ter nossos atletas em um torneio dessa relevância reforça a importância que o remo segue tendo para o Sport”, defende Nathan Figueiredo, diretor dos esportes olímpicos e amadores do Leão.

“A participação da dupla nos Jogos Olímpicos de Paris representa muito para o Clube, que segue investindo nas tantas modalidades que compõem o Sport”, complementou Nathan.



