A- A+

JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas: Brasil conquista medalha de bronze inédita na ginástica por equipes em Paris Com atuação brilhante de Rebeca Andrade na prova de salto, equipe brasileira feminina garantiu o terceiro lugar no pódio

A equipe brasileira feminina de ginástica fez história em Paris e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos na tarde desta terça-feira (30).

Com suor, determinação e sangue na Bercy Arena, na capital francesa, o grupo formado pelas ginastas Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares alcançou o terceiro lugar ao somar 164.497 na pontuação total.

O ouro foi para a equipe dos Estados Unidos, liderada pela ginasta Simone Biles, enquanto a prata ficou com a equipe da Itália.

A conquista das brasileiras é também um marco histórico. A medalha de bronze é a primeira da história do Time Brasil na categoria de equipes em Jogos Olímpicos.

Além desse feito, Rebeca Andrade, aos 25 anos, se tornou a primeira brasileira a conquistar medalha de ouro, prata e bronze nas Olimpíadas.

É BRONZE PARA O BRASIL!!!!



O Brasil ganha a medalha de bronze pela equipe geral da ginástica artística!



Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Júlia Soares, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade!



VOCÊS SÃO RIDÍCULAAAAAAS!!!#Medley #TimeBrasil #JogosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/DnUnVV891X — Time Brasil (@timebrasil) July 30, 2024

As provas

A trajetória do Brasil nas provas começou com um grande susto. A ginasta Flávia Saraiva caiu das barras, bateu o rosto no chão e cortou o supercílio durante o aquecimento. Mesmo com a adversidade, a equipe iniciou a prova de barras assimétricas.

Lorrane foi a primeira brasileira a se apresentar e entregou uma performance sólida. Com um curativo no supercílio, Flávia Saraiva se apresentou em seguida, conquistando 13.666 de nota. Sem cometer deslives, Rebeca praticamente cravou a série, recebendo 14.533.

O Brasil terminou a primeira rotação na quarta colocação, somando 41.199.

Trave

Na trave, Júlia Soares, uma das grandes esperanças da equipe brasileira, desequilibrou-se e caiu, recebendo apenas 12.400 de nota e fazendo o Brasil cair no ranking. Flávia e Rebeca completaram suas séries sem queda, conquistando 13.433 e 14.133 respectivamente.

Com o fim da segunda rotação, o Brasil desceu para o sexto lugar, ficando atrás de Grã-Bretanha e Romênia.

Restando as provas do solo e do salto, nas quais o Brasil tem um melhor desempenho, a disputa ficou acirrada.



Solo

Ao som de "Cheia de Manias", do Raça Negra, Júlia Soares iniciou sua apresentação no solo e se redimiu, fazendo uma boa performance e conquistando 13.233. Em seguida, Flávia Saraiva (13.533) e Rebeca Andrade (14.200) se apresentaram brilhantemente, mantendo o Brasil vivo na disputa de medalhas.



Ao fim da terceira rotação, o Brasil seguia em sexto lugar.

Salto

No salto, a ginasta Jade Barbosa, de 33 anos, abriu as apresentações. Com um desempenho abaixo do esperado, recebendo 13.366, a esperança do Brasil ficou nas mãos de Flávia e Rebeca.

Após um salto espetacular, digno de uma campeã olímpica, Rebeca Andrade atingiu nota 15.100, o que foi crucial para o Brasil subir de posição no ranking e garantir o terceiro lugar no pódio.

Confira o ranking da ginástica por equipes femininas em Paris 2024:



1. Estados Unidos - 171.296 (Ouro)

2. Itália - 165.494 (Prata)

3. Brasil - 164.497 (Bronze)

4. Grã-Bretanha - 164.263

5. Canadá - 162.432

6. China - 162.131

7. Romênia - 159.497

8. Japão - 159.463

Veja também

Olimpíadas Olimpíadas: Ana Patrícia/Duda vencem e avançam para as oitavas de finais do vôlei de praia