Olimpíadas: Gustavo Bala Loka se classifica para final do ciclismo BMX Brasileiro se garantiu no top 9 classificatório para a decisão, a ser disputada nesta quarta-feira (31), a partir de 9h44 (de Brasília)

Gustavo Batista de Oliveira, o "Bala Loka", está classificado para a final do ciclismo BMX freestyle dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O brasileiro ficou no top 9 classificatório, com média de 85,79 após conseguir as notas 85,51 e 86,07 nas voltas na pista de BMX de Saint-Quentin-En-Yvelines, na França.

A final será disputada na quarta (31), a partir de 9h44 (horário de Brasília). O brasileiro vem de uma medalha de dois bronzes, conquistados em 2022, nos Jogos Sul-Americanos, e 2023, nos Jogos Pan-Americanos.

