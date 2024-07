A- A+

JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas: Argentina vence Ucrânia e avança como 2ª do grupo no futebol masculino em Paris Gols foram marcados por Thiago Almada e Claudio Echeverri

Com gols de Thiago Almada e Claudio Echeverri, a Argentina venceu a Ucrânia por 2 a 0 nesta terça-feira (30), em Lyon, e se classificou para as quartas de final do torneio olímpico de futebol masculino dos Jogos de Paris como segunda colocada do Grupo B.

Comandada por Javier Mascherano, a 'Albiceleste' voltou a vencer sem brilho, mas evitou o vexame de uma eliminação na fase de grupos.

A vitória deixa a seleção argentina com seis pontos, os mesmos do Marrocos, que derrotou o Iraque por 3 a 0 em Nice e avançou na liderança da chave por ter vencido os sul-americanos por 2 a 1 na estreia.

