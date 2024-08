Recife Bom de Bola Futsal 2024 define campeões em finais cheias de emoção

A- A+

Na tarde do último sábado (10), uma verdadeira maratona esportiva realizada no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) definiu as equipes campeãs no futsal do Recife Bom de Bola 2024. Após quatro decisões cheias de emoção, as vencedoras foram Colégio Elo (categoria Sub-14 Feminino), Capibaribe Preto (Sub-15 Masculino), Vitória de Santo Antão.(Adulto Feminino) e Seleção da Mustardinha (Adulto Masculino).



O torneio foi realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, e este ano premiará as equipes vencedoras com um total de R$ 7 mil. A disputa reuniu 183 times, totalizando 3.275 atletas.



Disputas



Os times femininos do Colégio Elo e Agrestina FC empataram em 1x1 no tempo normal, pelo Sub-14, com o Elo sagrando-se vencedor por 4x3 na disputa de pênaltis. A cobrança decisiva saiu dos pés da ala Beatriz Oliveira.



Em seguida foi a vez de Anglo Líder Cordeiro e Capibaribe Preto entrarem em quadra na disputa pelo título da categoria Sub-15 Masculino. Numa partida muito disputada, o Capibaribe venceu por 2x1, com gols de Matheus Rosal e Vitor Leal, cabendo a Mateus Henrique o gol de honra do Anglo.



Nas demais decisões, o Vitória de Santo Antão derrotou o Uninassau A por 3x2 para conquistar o título do Adulto Feminino; e a Seleção da Mustardinha venceu o FDS Curado 1, pelo mesmo placar, sagrando-se campeão do Adulto Masculino. As equipes vencedoras do Sub-14 Feminino - grande novidade do campeonato este ano - e Sub-15 Masculino ganharão, respectivamente, premiações de R$ 1,5 mil. Já os times vitoriosos do Adulto Feminino e Adulto Masculino serão consagrados com, respectivamente, R$ 2 mil cada.

