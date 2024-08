A- A+

Olimpíadas 2024 Olimpíadas 2024: Curry faz mágica no fim e garante ouro dos EUA contra a França, no basquete O astro do Golden State Warriors cravou quatro bolas de três no final do confronto

A seleção norte-americana masculina de basquete confirmou favoritismo, derrotou a França, por 98a 87, neste sábado, e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Mas não foi fácil. O Dream Team não teve o desempenho esperado e precisou se esforçar diante de uma equipe francesa, que teve como destaque Wembanyama e Yabusele. Curry, com quatro bolas de três no final do jogo, foi o maior destaque da partida.



Liderado pelos experientes LeBron James e Kevin Durant, o time dos Estados Unidos tentou intimidar o adversário francês para diminuir o grande apoio que veio das arquibancadas lotadas.



LeBron fez a primeira cesta com uma forte enterrada, enquanto Durant tentou arrumar encrenca desde o início. O problema é que a seleção francesa limitou-se a jogar basquete e equilibrou as ações com o grandalhão Wembanyama.



A disputa nervosa causou muitos erros dos dois lados. O técnico norte-americano Steve Kerr não escondeu a insatisfação com o desempenho do Dream Team. O primeiro quarto terminou com vantagem americana por 20 a 15.



A França veio mais concentrada para o segundo quarto e passou a liderar o placar com 25 a 24, graças a uma bela enterrada de Coulibaly.





Sofrendo com a forte marcação francesa, os EUA passam a apostar nas bolas de três pontos e retomam a vantagem com 29 a 27. LeBron faz mais uma bela jogada individual e aumenta para 36 a 31.



Booker e Yabusele discutem e o clima continua pesado em quadra. Quando faltavam 2min13 para o final do quarto, Yabusele cravou uma bola em cima da marcação de LeBron, mas o placar ainda ficou favorável para os americanos em 40 a 36.



As equipes foram para o intervalo com os EUA na frente com 49 a 41, mas mais uma bela cesta de Yabusele, após passar pela marcação de LeBron e Antony Davis.



No terceiro quarto, os EUA forçaram mais o jogo no garrafão com Embiid e nas bolas de três de Curry. Chegou a ter 58 a 43, mas o time voltou a ficar instável, com muitos erros no ataque.



Fournier acertou duas bolas de três, Wembanyama dominou os rebotes e com isso a França venceu o quarto por 25 a 23 e o placar ficou em 72 a 66.



O último quarto começou equilibrado, com a França concentrando as bolas em Lessort, que travou boa briga com Durant. Is franceses não deixaram os americanos escaparem no placar, mas cometeram muitos erros no ataque, após falhas dos EUA. A três minutos do final o Dream Team tinha 82 x79. Mas Curry e Durant empurraram o placar para 87 a 79.



Mas a luta francesa foi perdida nos últimos três minutos, com quatro cestas de três de Curry, garantindo a vitória dos Estados Unidos por 98 a 87.

