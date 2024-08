A- A+

O Brasil caiu para a 20ª colocação do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos, neste sábado (3). Ainda assim, o dia foi muito produtivo para o país, que conquistou uma prata com Rebeca Andrade, na final do salto. Houve ainda dois bronzes, com Bia Ferreira, no boxe, e no judô por equipes mistas.



A China segue na liderança do quadro e agora possui 16 medalhas de ouro, 12 de prata e nove de bronze.

Os Estados Unidos estão na segunda posição, com 14 ouros, 24 pratas e 23 bronzes. Os norte-americanos são seguidos pela França, terceira na classificação com 12 ouros, 14 pratas e 15 bronzes.

Além do primeiro ouro, o Brasil conquistou outras três medalhas de prata e três de bronze.

O judô distribuiu duas medalhas, a de prata, que veio com Willian Lima no judô até 66kg e uma de bronze com Larissa Pimenta (até 52kg). Beatriz Souza (+ 78kg) venceu o ouro.

No skate street, Rayssa Leal conquistou outra medalha de bronze, mesmo resultado que o conjunto brasileiro feminino obteve na final por equipes da ginástica artística.

Na última terça-feira (30), o Brasil conquistou uma medalha inédita na ginástica artística: o bronze na competição por equipes.

Na madrugada desta quinta (31), Caio Bonfim conquistou a primeira medalha do Brasil na história da marcha atlética. O brasileiro encerrou a prova de 20 km em segundo e ficou com a prata da modalidade. Já Rebeca Andrade ficou com a prata no individual geral de ginástica.

Classificação Quadro de Medalhas Paris-2024 nesta sexta-feira (2):

1- China - 16 ouros; 12 pratas; 9 bronzes (37 total)

2 - Estados Unidos - 14 ouros; 24 pratas; 23 bronzes (61 total)

3- França - 12 ouros, 14 pratas e 15 bronzes (41 no total)

4 - Austrália - 12 ouros; 8 pratas; 7 bronzes (27 total)

5- Grã-Bretanha - 10 ouros; 10 pratas; 13 bronzes (33 total)

6- Coreia do Sul - 9 ouros; 7 pratas; 5 bronzes (21 total)

7- Japão - 8 ouros; 5 pratas; 9 bronzes (22 total)

8- Itália - 6 ouros; 8 pratas; 5 bronzes (19 total)

9- Holanda - 6 ouros; 4 pratas; 4 bronzes (14 total)

10- Canada - 4 ouros; 4 pratas; 7 bronzes (15 total)

....20 - Brasil - 1 ouro; 4 prata; 5 bronze (10 total)

Veja também

Olimpíadas 2024 Olimpíadas 2024: semis e finais do surfe são adiadas para a próxima segunda-feira (5)