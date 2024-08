A- A+

Olimpíadas Olimpíadas: Alison dos Santos fatura medalha de bronze nos 400m com barreiras Brasileiro foi o responsável pela 17ª medalha do País nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Alison dos Santos faturou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nesta sexta (9), o brasileiro ficou com o terceiro melhor tempo (47s26) e garantiu o 17º pódio ao País. Rai Benjamin, dos Estados Unidos, ficou com o ouro, ao fazer 46s46. Karsten Warholm, da Noruega, foi prata, com 47s06.

Na bateria inicial das semifinais, Piu tinha chegado na terceira posição, com o tempo de 47s95, ficando atrás do norueguês Karsten Warholm e do francês Clement Ducos.

O Brasil tinha ainda outro representante nas semifinais dos 400m com barreira, Matheus Lima, mas o atleta fez somente o 16° tempo da semifinal e não participou da final.

Na Olimpíada de Paris, o Brasil tem até o momento dois ouros, seis pratas e nove bronzes.

