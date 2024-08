Alison dos Santos não corre bem, mas garante vaga na final dos 400m com barreiras

A- A+

Medalhista de bronze em Tóquio e campeão mundial dos 400 metros com barreiras, Alison dos Santos, o ‘Piu’, conquistou uma vaga na final. O paulista terminou a sua bateria com o tempo 47.66, terminando na terceira colocação, não garantindo a classificação direta. Mas a atuação foi o suficiente para ser o quarto colocado na classificação geral.

Piu teve um bom início de prova, mas não conseguiu finalizar bem, sendo ultrapassado quando faltava cerca de 100 metros para a linha de chegada. Na bateria do brasileiro também estava o norueguês Karsten Warholm, atual campeão olímpico e recordista da prova, que finalizou em primeiro com 47.67. Correndo em casa, Clement Ducos fez 47.85 e terminou na segunda posição.

CLASSIFICADO PARA A FINAL!



Alison dos Santos, o Piu, está classificado para a final dos 400m com barreiras!



Ele ficou em terceiro na sua bateria e o 4º melhor tempo da semifinal. Matheus Lima faz o 16º melhor tempo e não consegue a classificação.#JogosOlímpicos #TimeBrasil… pic.twitter.com/wY57HKpryv — Time Brasil (@timebrasil) August 7, 2024

Na segunda bateria da semifinal, Kyron McMaster, das Ilhas Virgens Britânicas, venceu sua bateria com 48.15. Logo em seguida chegou o estoniano Magi Rasmus, que finalizou com 46.16. Já na última bateria, o dono da melhor marca do ano, o americano Rai Benjamin, correu bem tranquilo, segurando no final da prova e encerrando a prova com 47.85. Roshawn Clarke, da Jamaica, foi o segundo com 48.34.

O brasileiro Matheus Lima participou da terceira bateria e encerrou com o tempo de 49.06, encerrando a semifinal com apenas o 16º lugar.

Lista classificatória - Final 400m com barreiras masculino

Karsten Warholm (NOR) - 47.67

Clement Ducos (FRA) - 47.85

Rai Benjamin (EUA) - 47.85

Alison dos Santos (BRA) - 47.95

Kyron McMaster (IVB) - 48.15

Magi Rasmus (EST) - 48.16

Samba Abderrahman (CAT) - 48.20

Roshawn Clarke (JAM) - 48.34

