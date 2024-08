A- A+

PARIS Olimpíadas 2024: brasileiro Augusto Akio, o "Japinha", conquista o bronze no skate park O Brasil também chegou à final com Pedro Barros e Luigi Cini

O Brasil conquistou mais uma medalha no skate. Desta vez, na categoria park, foi a vez de Augusto Akio (Japinha) garantir o bronze, nesta quarta-feira (7), nos Jogos Olímpicos de Paris.

AUGUSTO AKIO É BRONZE PARA O BRASIL!



Japinha, você fez história!



Detona o skate park de #Paris2024, faz um 91.85 e conquista a medalha de bronze, para o Brasil!



JAPINHA, VOCÊ É RIDÍCULO! #JogosOlímpicos #TimeBrasil #Paris2024 #Medley pic.twitter.com/H0nhVD8EDF — Time Brasil (@timebrasil) August 7, 2024

Trata-se da 14ª medalha brasileira nesta edição da Olimpíada, sendo a segunda no skate. No total, o Brasil soma agora cinco pódios na modalidade, incluindo Tóquio-2020, quando o skate passou a fazer parte do programa olímpico.

Para ficar com o terceiro lugar na competição, Japinha foi cirúrgico na última tentativa para tirar 91.85. O ouro ficou com o australiano Keegan Palmer (93.11), enquanto a prata foi para o americano Tom Schaar (92.23).

Depois de ser vice-campeão olímpico há três anos, Pedro Barros passou perto de subir ao pódio novamente. Ele terminou em quarto lugar, com 91,65. Luigi Cini ficou em sétimo entre os oito finalistas, com 76,89.

Os skatistas sabiam que precisariam arriscar para conseguirem subir ao pódio devido a qualidade dos adversários e por isso a final foi marcada por muitas quedas. O brasileiro Luigi Cini, por exemplo, não conseguiu completar nenhuma volta.

