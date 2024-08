Rebeca Andrade rebate críticas por não falar inglês em entrevistas: "Sou brasileira, falo português"

A- A+

Medalhista de ouro no solo nas Olimpíadas de Paris-2024, Rebeca Andrade desabofou o descontentamento com a pressão que vem sofrendo nas últimas semanas para falar inglês em entrevistas.

A ginasta brasileira revelou que consegue falar a língua, mas não se sente confortável, e, por isso, segue com o português.

"Eu falo inglês! Mas eu não gosto de dar entrevistas em inglês, não me sinto confortável. Eu sou brasileira, falo português. Sinto que me expresso mais falando a minha língua do que em outra. Vou falar português e pronto!", explicou Rebeca.

Rebeca Andrade sobre o idioma inglês: “Eu falo inglês, só que eu não me sinto confortável de dar entrevista em inglês. Eu sou brasileira e falo português” pic.twitter.com/rxNQlGEPVy — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) August 7, 2024

Na última semana viralizou nas redes sociais um techo de uma entrevista da equipe de ginástica brasileira em um jornal europeu, em inglês.

Em determinado momento, é possível ver Jade Barbosa traduzindo a pergunta da repórter para Rebeca, sobre o quão confiante ela estava para as finais.

Em seguida, a ginasta responde: "Eu não sei falar inglês!". No meio da entrevista, Rebeca também deixa de falar inglês e responde as perguntas seguintes em português.

A situação também gerou brincadeiras nas redes sociais sobre como Rebeca se comuicava com Simone Biles, grande rival norte-americana e ganhadora de quatro medalhas em Paris - sendo três de ouro.

As duas já expressaram que têm um ótimo relacionamento e sempre conversam durante as provas nas competições.

Rebeca Andrade fez história nas Olimpíadas de Paris-2024. Na ginástica, ela ganhou bronze por equipes, prata no individual geral e ouro no solo, e se tornou a atleta brasileira com mais medalhas na história, com seis no total.

Veja também

Olimpíadas 2024 Por que seleção brasileira feminina teve mais de 100 minutos de acréscimos nas Olimpíadas?