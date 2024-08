A- A+

OLIMPÍADAS 2024 Brasileira cria fanfic erótica em que Rebeca Andrade e Simone Biles vivem romance; leia trechos Trechos da história de amor entre as ginastas agitam as redes sociais; é tudo ficção, claro

A medalha de ouro de Rebeca Andrade em Paris anda mexendo com a imaginação do público. As redes sociais começaram a repercutir nesta terça-feira (6) um romance erótico que coloca em cena a ginasta e a sua rival, a americana Simone Biles.



Trata-se de uma fanfic (narrativa ficcional escrita e compartilhada por fãs) publicada pela autora brasileira Jayne Grimm (pseudônimo de Jayne Ribeiro) na plataforma Wattpad.

Intitulada "Podium and fire" e escrita em português, a história imagina uma relação amorosa entre as ginastas, que competiram nos últimos dias em Paris e, na vida real, demonstraram muito espírito esportivo e respeito mútuo. Na ficção, porém, foi um pouco mais do que isso.

"Acostumada a sempre estar por cima do pódio e de ser a maior de seu tempo, (Simone) não estava preparada para encontrar uma rival à sua altura: a brasileira Rebeca Andrade", escreve a autora na apresentação. "No entanto, seu interesse vai muito mais além do esportivo".





Trecho de "Podium and fire", fanfic sobre Simone Biles e Rebeca Andrade — Foto: Reprodução WattPad

Nas redes sociais, internautas divulgaram trechos picantes da história em 29 capítulos, que começou a ser escrita no sábado (3) e continua a ser atualizada pela autora. No primeiro capítulo, Simone e Rebeca se esbarram na Rio-2016. A americana se impressiona com o potencial da brasileira.



Mais adiante, numa festa, as duas flertam e engatam um romance tórrido. O romance segue a linha rival-to-lovers (em português, algo como "de rivais a amantes") em que o sentimento de rivalidade (e, em alguns casos, de inimizade) acende ainda mais a paixão.

vcs querem aprender o biles 4 pic.twitter.com/EBSqeydBPk — amanda (@runmand) August 5, 2024

Em alguns momentos, as competições e as polêmicas na mídia causam problemas para o improvável relacionamento, mas o amor é sempre mais forte.



Os capítulos mais recentes, publicados na última terça-feira (6) têm como pano de fundo a final da ginástica nas Olimpíadas de Paris, ocorrida no último domingo (4). Surgem versões ficcionalizadas de outras ginastas, como Jade Barbosa, e até da jornalista Fernanda Gentil, que entrevista as atletas brasileiras.





Trecho de "Podium and fire", fanfic sobre Simone Biles e Rebeca Andrade — Foto: Reprodução WattPad

