Olimpíadas Rebeca Andrade fatura medalha de prata na ginástica; Simone Biles é ouro Com disputa acirrada, Rebeca chegou a liderar a prova após o segundo aparelho, mas ficou com o segundo lugar

Rebeca Andrade é medalha de prata na individual geral da ginástica dos Jogos Olímpicos Paris 2024! Nesta quinta (1º), a brasileira ficou atrás apenas de Simone Biles, dos Estados Unidos. Foi o sexto pódio para o País, que agora soma três pratas e três bronzes na França. O terceiro lugar foi de Sunisa Lee, também norte-americana.

Disputa acirrada

Simone e Rebeca iniciaram na mesma rotação, começando com o salto sobre a mesa. A brasileira fez 15.100, enquanto a norte-americano alcançou 15.766.

Em seguida, foi a vez das barras assimétricas. Nessa, Rebeca foi melhor, pontuando 14.666. Simone tirou 13.733 após cometer algumas falhas e levantar o joelho. Nesse momento, a brasileira assumiu a liderança provisória.

O terceiro aparelho foi a trave de equilíbrio. Simone Biles recuperou a liderança ao tirar 14.566, enquanto Rebeca Andrade ficou com 14.133. No somatório, antes do exercício do solo, a norte-americana estava no topo, com 44.065, seguida pela brasileira, com 43.899.

Na decisão final, Rebeca e Simone foram as últimas atletas que fecharam a etapa do exercício de solo. A brasileira foi a penúltima, com 14.033. Um grande desempenho, mas que não foi o bastante para superar a norte-americano, que cravou 15.066 e ficou com a medalha de ouro.



Outra brasileira que estava na disputa, Flávia Saraiva ficou em nono, com 54.032. Rebeca fez 57.932, enquanto Simone Biles anotou 59.131.

Histórico



No currículo, Rebeca chegou ao quarto pódio olímpico na carreira. A brasileira também tinha um ouro no salto e uma prata no individual geral, em Tóquio 2021, além do bronze por equipes, em Paria 2024.

ELA FEZ HISTÓRIA DE NOVO!



Rebeca Andrade conquista a medalha de PRATA para o #TimeBrasil no Individual Geral na ginástica artística.

NÃO TEM JEITO, ELA É A NOSSA RAINHA!



Você é DEMAIS! #TimeBrasil #Paris2024 #Medley pic.twitter.com/yIGgUK6hWv — Time Brasil (@timebrasil) August 1, 2024

