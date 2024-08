A- A+

Olimpíadas 2024 Olimpíadas 2024: Brasil vence Japão, exorciza traumas, e avança para as quartas no vôlei feminino Com o resultado, a equipe manteve vivo o sonho de mais uma medalha

O Brasil venceu o Japão com autoridade, por 3 sets a 0, pela segunda rodada do Grupo B do vôlei feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. Com o resultado, a equipe se classificou antecipadamente para as quartas de final do torneio, e manteve vivo o sonho de mais uma medalha para o Brasil.

O jogo

Por mais que tenha começado um pouco mais acirrado, o jogo foi marcado por um amplo domínio brasileiro. O principal recurso foi explorar bem os erros das japonesas, assim como os ataques potentes de Gabi e Rosamaria, e o bloqueio poderoso de Carol, auxiliada diversas vezes por Thaísa e Ana Cristina. A união desses três fatores renderam parciais de 25/20, 25/17 e 25/18.

A seleção se prepara agora para enfrentar a Polônia, no domingo (4), a partir das 16h (horário de Brasília). Já classificado, o Brasil chega para tentar garantir o primeiro lugar do grupo, em busca de um chaveamento melhor para a próxima fase.

Desempenho final de Gabi Guimarães após a partida contra o Japão #VoleiNaGlobo



17 Pontos

A: 16 | B: 01 | S: 00



35 Bolas Recebidas

16 Pontos

18 Tentativas

01 Erro

42,86% de Eficiência

45,71% de Aproveitamento



15 Recepções

11 Perfeitas

04… pic.twitter.com/CBWZ494gEb — Portal Vôlei Brasil (@portal_volei) August 1, 2024

Vitória para exorcizar traumas

A vitória serviu, também, para exorcizar traumas recentes diante do Japão. Na última Liga das Nações, as equipes duelaram duas vezes. Na primeira, pela fase de grupos, o Brasil venceu de virada, por 3 sets a 2. Ainda assim, na semifinal, as brasileiras foram eliminadas pelas japonesas, pelo mesmo placar. Ambos jogos foram acirradíssimos.

Veja também

Olimpíadas 2024 Aliviado com a prata, Caio Bonfim conta que venceu preconceito para treinar marcha atlética