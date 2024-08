A- A+

Esta quinta-feira (1º) será um dia histórico para Pernambuco nos Jogos Olímpicos de Paris. Três dos nossos quatro representantes, Érica Sena, Renata Arruda e Carol de Almeida, estarão nas pistas, quadras ou ringues da capital francesa.

Medalhista de bronze no mundial de boxe em 2022, Carol de Almeida estreia em Paris às 10h30, diante da atleta do Cazaquistão, Nazym Kyzaibay. Essa será a primeira vez que as atletas se encontram numa grande competição.

A atleta cazaque não tem resultados expressivos na carreira como a brasileira. Apesar disso, é bem experiente, com mais de dez anos de combates. Na estreia olímpica, venceu a italiana Giordana Sorrentino por decisão majoritária dos juízes.

Caso confirme o favoritismo, Carol enfrenta a vencedora do confronto entre Ingrit Valencia, da Colômbia e Monique Suraci, da Austrália. Ambas lutadoras são velhas conhecidas da pernambucana. Valencia foi derrotada na semifinal dos Jogos Pan-Americanos de 2023 e Suraci foi adversária por duas vezes na etapa de preparação, no último mês de março.

Teste pesado

Um pouco mais cedo, às 8h, o time feminino de vôlei terá o primeiro grande teste de fogo em Paris. Após vencer tranquilo o Quênia por 3 sets a 0, agora será a vez de se testar diante do Japão.

A partida terá um gostinho de revanche para as brasileiras. Foram a japonesas as responsáveis pelo fim da sequência invicta do time comandado por Zé Roberto Guimarães na última edição da Liga das Nações de Vôlei. A derrota foi dada justamente na semifinal do torneio, impedindo o título inédito brasileiro.

Se confirmado pelo comitê organizador, a partir das 14h, em Teahupo’o, no Taiti, voltam as disputas no surfe masculino. Pelas quartas de final, o país já sabe que terá um representante nas semis, já que os brasileiros Gabriel Medina e João Chianca se enfrentam. Quem avançar pega o vencedor do duelo australiano entre Ethan Ewing e Jack Robinson.

Se encaminhando para o final da tarde, às 16h52, o Brasil busca a confirmação de mais uma medalha. Lutando pelas quartas de final da categoria até 92kg, Keno Marley enfrenta o uzbeque Lazizbek Mullojonov. Quem vencer garante ao menos o bronze para seu país.



Agenda olímpica



2h30 - Marcha atlética - Caio Bonfim

4h - Handebol - Brasil x Holanda

4h20 - Marcha atlética - Érica Sena e Viviane Lyra

5h - Judô (-100kg) - Leonardo Gonçalves x Dzhafar Kostoev - EAU

5h - Judô (-78kg) - Mayra Aguiar x Alice Bellandi - ITA

6h - Hipismo (Salto por equipe) - classificação

6h - Tênis de mesa - Hugo Calderano x Jang Woojin

6h18 - Natação (50m livre) - Guilherme Caribé

7h - Tiro esportivo (carabina 50m três posições) - Geovana Meyer

7h03 - Vela (windsurf) - Mateus Isaac

7h05 - Natação - 4x200m feminino

7h15 - Vela (ILCA 7) - Bruno Fontes

8h - Vôlei feminino - Brasil x Japão

10h - Vôlei de praia - George e André x Partain e Benesh - EUA

10h30 - Boxe (-50kg) - Carol de Almeida x Nazym Kyzaibay - CAZ

10h30 - Canoagem Slalom K1 (semifinal) - Pepê Gonçalves

10h35 - Vela (ILCA 6) - Gabriella Kidd

10h43 - Vela (49er) - Martine Grael e Kahena Khunze

11h35 - Boxe - Barbara Santos x Nien Chin Chen - TPE

13h15 - Ginástica artística - Individual geral feminino - Rebeca Andrade e Flávia Saraiva

14h - Surfe - Gabriel Medina x João Chianca*

14h30 - Vela (Windsurf) - Mateus Isaac

15h - Vôlei de praia - Ana Patricia e Duda x Gottardi e Menegatti - ITA

15h20 - Ciclismo BMX Racing - Paolo Reis Santos

16h52 - Boxe (Quartas de final 92kg) - Keno Marley x Lazizbek Mullojonov - UZB

18h48 - Surfe (Semifinais masculina) - Gabriel Medina ou João Chianca

*caso o comitê organizador da prova confirme a realização

