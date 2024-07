História dos Jogos: confira quem são os pernambucanos medalhistas olímpicos

A- A+

Faltando oito dias para a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a Folha de Pernambuco separou uma lista que também tem o número oito de forma especial. Essa foi a quantidade de atletas pernambucanos que já foram medalhistas de uma Olimpíada na história. Confira quem são e como alcançaram os feitos.

Barcelona 1992 - Pampa (ouro)

Pampa, ex-jogador de vôlei brasileiro

André Felippe Falbo Ferreira, mais conhecido como Pampa, foi o primeiro medalhista pernambucano das Olimpíadas. O feito foi alcançado nos Jogos de Barcelona 1992, com a seleção brasileira masculina de vôlei, derrotando a Holanda na decisão. O ex-atleta faleceu em junho deste ano.

Atlanta 1996 - Rivaldo (bronze)

Rivaldo com o bronze em 1996

Nos Jogos de Atlanta 1996, foi a vez de Rivaldo representar Pernambuco no pódio. O atleta da seleção brasileira masculina de futebol ficou com o bronze. O Brasil perdeu por 4x3 na semifinal para a Nigéria, mas ganhou de 5x0 de Portugal na decisão pelo terceiro lugar.

Pequim 2008 - Hernanes (bronze), Bárbara (prata) e Jaqueline (ouro)

Jaqueline durante jogo da seleção brasileira de vôlei

Um lugar do pódio para cada pernambucano em Pequim 2008. No futebol masculino, Hernane ficou com o bronze. A equipe perdeu por 3x0 para a Argentina na semifinal e venceu a Bélgica pelo mesmo placar, no terceiro lugar.



No feminino da mesma modalidade, Bárbara foi prata ao perder a decisão para os Estados Unidos. No vôlei feminino, Jaqueline foi ouro ao vencer com a seleção na final diante dos Estados Unidos.

Londres 2012 - Jaqueline e Dani Lins (prata) e Yane (bronze)

Yane Marques

Repeteco: Jaqueline foi medalhista de ouro também nos Jogos de Londres 2012, derrotando os Estados Unidos. O grupo também tinha Dani Lins representando o Estado. No pentatlo moderno, Yane Marques foi medalha de bronze. A primeira do Brasil na modalidade nas Olimpíadas.

Tóquio 2021 - Nino (ouro)

Nino, medalha de ouro em Tóquio

Com a seleção brasileira masculina de futebol, Nino faturou a medalha de ouro, derrotando a Espanha na decisão.

