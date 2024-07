Melhores sites para apostar nas olimpíadas de Paris 2024

A- A+

Com a chegada iminente das Olimpíadas de Paris 2024, os apostadores estão buscando quais serão as melhores casas de apostas para realizar seus palpites. Portanto, é interessante ficar de olho na lista abaixo.

F12.Bet é um dos principais sites para Apostar nas Olimpíadas 2024

A F12.Bet já confirmou que terá cotações disponíveis para as Olimpíadas 2024. Com isso, pequenos e grandes investimentos poderão ser feitos ao decorrer da competição em esportes como futebol, basquete, atletismo, natação, entre outros.

Atualmente, a plataforma da F12.Bet já possui uma grande variedade de modalidades e mercados, com ODDS surpreendentes.

A plataforma, além de ser uma das casas de apostas com as melhores ODDS para as Olimpíadas 2024, possui opção de saque e depósito seguro via PIX para os usuários, promoções atrativas e o selo de excelência no Reclame Aqui, sendo uma das empresas mais bem avaliadas do segmento.

Como apostar nas Olimpíadas pela F12.Bet?

Para iniciar, é preciso realizar o cadastro na F12.Bet (clicando aqui). Logado em sua conta, visite a aba “esportes” e encontre a modalidade que deseja apostar. Caso seja o Futebol, decida se será no Futebol Masculino ou no Futebol Feminino.

Na F12.Bet já é possível encontrar cotações abertas na aba “Apostas a longo prazo”, para apostar no vencedor do Futebol Masculino e Feminino das Olimpíadas 2024.

Jogos Olímpicos de Paris 2024 também terá mercado aberto no Luva.Bet

Para os milhares de usuários do Luva.Bet, temos uma grande notícia! Durante o período dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o site terá mercado aberto para as diversas modalidades participantes.

O site de apostas apresenta ODDS acima da média do mercado, depósito e saque rápido via PIX, segurança de ponta a ponta e promoções incríveis para os usuários.

Além disso, também conta com grande cobertura sobre competições como o Brasileirão Série A e B, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Eurocopa e Copa América.

Quando começam as Olimpíadas 2024?

As competições ocorrerão entre julho e agosto, começando no dia 24 de julho, com as modalidades de rugby sevens e futebol. A cerimônia de abertura oficial das Olimpíadas 2024 está marcada para o dia 26 de julho.

Principais modalidades para apostar nos Jogos Olímpicos

Entre os principais esportes presentes nas Olimpíadas 2024, podemos destacar:

Futebol

Atletismo

Basquete

Vôlei

Handebol

Surf

Polo Aquático

Badminton

Onde assistir as Olimpíadas de Paris 2024 Ao Vivo?

As Olimpíadas serão transmitidas na Globo e canais SportTV, além de uma aba de transmissão para assinantes Globo Play.

Além do Grupo Globo, o grupo Live Mode, do Cazé TV também irá transmitir os jogos dentro da plataforma Amazon Prime Video, para assinantes do Prime Video.

