Olimpíadas 2024 Olimpíadas: Caio Bonfim faz história e conquista a prata na marcha atlética de 20 km Esta foi a quinta medalha do país nas Olimpíadas de Paris

O brasileiro Caio Bonfim fez história na madrugada desta quinta-feira (1) e conquistou a medalha de prata na marcha atlética de 20 km dos Jogos Olímpicos de Paris.

A medalha na marcha atlética em Paris é a primeira do Brasil na modalidade. O país, aliás, chegou a sua quinta medalha nesta edição dos jogos com duas de prata e três de bronze.

O brasileiro concluiu a prova no tempo de 1h19m09s. O ouro ficou com o equatoriano Daniel Pintado, que completou a prova em 1h18m55s, e o bronze foi para o espanhol Álvaro Martín, que terminou a disputa com o tempo de 1h19m11s.

Caio, de 33 anos, conseguiu o maior resultado de sua carreira, depois de conquistar duas medalhas de bronze em Mundiais de Atletismo (2017, 2023).

Nas Olimpíadas, esta foi a quarta participação de Caio na história dos Jogos Olímpicos. Além de Paris, o brasileiro já tinha participado de Londres 2012, Rio 2016 - onde tinha conquistado o 4º lugar como melhor resultado - e Tóquio 2020.

Os atletas da marcha terão uma segunda prova nos Jogos de Paris com o revezamento misto, uma novidade do atletismo nesta edição olímpica, que acontecerá no dia 7 de agosto.

