A- A+

Olimpíadas 2024 Rebeca Andrade é ouro no solo e se torna maior medalhista olímpica do Brasil; veja imagens Brasileira conquistou sua quarta medalha nesta olimpíada

Ela conseguiu! Rebeca Andrade conquistou o ouro e se tornou a maior medalhista olímpica da história do Brasil.

É OUROOOOOOO PARA A MAIOR MEDALHISTA OLÍMPICA DO BRASIL!



Rebeca Andrade conquista o ouro na final individual do solo e eterniza o seu nome entre as realezas do esporte.



São quatro medalhas em #Paris2024 e mais duas em #Tóquio2020. No Brasil, ninguém subiu ao pódio… pic.twitter.com/rrJKEpx0oM — Time Brasil (@timebrasil) August 5, 2024

Ao som do funk carioca, Rebeca fez uma apresentação belíssima e recebeu a pontuação de 14.166. Para subir ao lugar mais alto do pódio, a brasileira superou as americanas Simone Biles, que pisou fora do tabaldo duas vezes e ficou coma a nota de 14.133, e Jordan Chiles, que teve a pontuação de 13.766.

Rebeca superou Robert Scheidt e Torben Grael, da vela, e agora tem o total de seis medalhas na história dos Jogos Olímpicos.

Com o resultado, a ginasta também superou o recorde de Isaquias Queiroz, com mais medalhas em uma edição de Olimpíadas. Com a vitória no salto, a ginasta chegou a quatro medalhas em uma mesma edição de Jogos Olímpicos.

Rebeca agora possui 2 ouros, 3 pratas e 1 bronze em duas participações de Jogos Olímpicos.

No quadro de medalhas, o Brasil chegou a sua segunda medalha de ouro e agora dá um salto no quadro de medalhas e ocupa a 15ª colocação com 11 medalhas, sendo duas douradas, quatro de prata e cinco de bronze.

Veja também

Olimpíadas 2024: Paraguai expulsa nadadora da Vila Olímpica por comportamento inadequado