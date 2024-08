A- A+

Olimpíadas 2024 Rebeca Andrade fica no quase e é quarta na final da trave; Júlia Soares termina em sétimo Simone Biles erra e também fica fora do pódio

Foi quase! Apesar de fazer uma apresentação segura, Rebeca Andrade fechou a final da trave, na manhã desta segunda-feira (5), na quarta colocação. Outra brasileira na final, Júlia Soares ficou na sétima posição.

Não foi desta vez que Rebeca se sagrou como a maior medalhista olímpica do Brasil. Última a se apresentar no aparelho, Rebeca recebeu a nota de 13.933, pontuação que, por pouco, não foi o suficiente para alcançar a italiana Manila Esposito, que ficou com a nota de 14.000 e a medalha de bronze.

O ouro, aliás, ficou com outra italiana. Alice D'Amato conseguiu a pontuação de 14.366 e ficou no lugar mais alto do pódio. A prata foi para a chinesa Yaqin Zhou, que obteve a nota de 14.100.

Pódio da final da trave. Foto: Loic VENANCE / AFP

Outra brasileira na disputa, Júlia Soares, estreante nos jogos e com apenas 18 anos, acabou cometendo um erro e caindo da trave durante sua apresentação. A ginasta obteve a nota de 12.333 e ficou na sétima posição.

Biles fora do pódio

Para os que duvidavam que Simone Biles era humana, a norte-americana provou na final da trave que também erra. A multimedalhista também teve um desequilíbrio durante sua apresentação e saiu do aparelho.

O erro de Biles custou caro: a nota de 13.100 e a quinta colocação na final, ficando fora do pódio pela primeira vez nesta olimpíada.

Simone Biles erra na apresentação da trave. Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP.

Outra medalhista e destaque da ginástica dos Estados Unidos, Sunisa Lee também cometeu erros em sua apresentação e ficou na sexta posição, empata com Biles, com a nota de 13.100.

Segunda chance para Rebeca

Se ainda não foi desta vez para Rebeca, a brasileira terá uma nova chance na final do solo, ainda nesta segunda. Às 9h23, a brasileira volta a se apresentar na final individual.

Grande adversária de Rebeca, Simone também estará na disputa por medalha do solo.

Como diria @galvaobueno: HAJA CORAÇÃO!



Daqui a pouquinho tem a final no solo da nossa Rebeca Andrade.



MANDA BRASA! #TimeBrasil #Paris2024 pic.twitter.com/EJmMy11Wwr — Time Brasil (@timebrasil) August 5, 2024

Veja também

Olimpíadas 2024: Paraguai expulsa nadadora da Vila Olímpica por comportamento inadequado