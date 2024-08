Confira a programação brasileira desta segunda-feira (05) nas Olimpíadas Paris 2024

A- A+

A última semana dos Jogos Olímpicos começa para o Brasil nesta segunda-feira (05) da mesma maneira que as anteriores, com todas as esperanças voltadas para Rebeca Andrade. A ginasta brasileira estará hoje em duas finais por aparelho, na trave e no solo. Além disso, o país também volta os olhares para a praia de Teahupo’o, onde acontecem as finais do surfe, com as presenças de Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb.

Logo às 7h38, Rebeca Andrade e Julia Soares representam o país na final da trave. Na fase de classificação, Rebeca teve uma nota de 14.500 e Julia fechou a apresentação com 13.800. A disputa na trave promete ser bastante equilibrada. A chinesa Zhou Yaqin parte com a maior nota de dificuldade, seguida de perto das americanas Simone Biles e Sunisa Lee.

Um pouco mais tarde, a partir das 9h23, será a vez da decisão do solo. Neste aparelho, há uma clara favorita, Simone Biles. A americana tem neste aparelho a sua maior especialidade e parte com uma nota de dificuldade altíssima. Na final do individual geral, foi a única atleta que passou dos 15.000 pontos, mais de 1000 acima da segunda colocada, Rebeca Andrade, única representante brasileira na final e favorita para ficar com a prata.

Surfe

As águas do Taiti não colaboraram muito ao longo da competição de surfe. Hoje é o último dia previsto do esporte nos Jogos Olímpicos e a partir das 14h, os campeões devem ser definidos, depois de dias de seguidos adiamentos das baterias pelas más condições do mar.

Tricampeão mundial e muito acostumado com as águas de Teahupo’o, Gabriel Medina desponta como um dos favoritos para ficar com a medalha de ouro. Mas a parada será dura, contra o australiano Jack Robinson, que também vai muito bem por essas bandas.

O vencedor dessa disputa entre Brasil e Austrália terá pela frente quem avançar do duelo entre o peruano Alonso Correa e o francês Kauli Vaast. A disputa pela medalha de ouro masculina está prevista para começar às 17h46. Um pouco antes da feminina, que poderá ter a presença da gaúcha Tatiana Weston-Webb. A brasileira também chega bem credenciada depois de eliminar a número um do mundo, a americana Caitlin Simmers, ainda na 3ª rodada.

Início de decisão

Hoje também teremos o início do mata-mata do vôlei masculino. Classificado entre os melhores terceiros colocados e correndo por fora na disputa, o Brasil terá um clássico do vôlei mundial contra os Estados Unidos às 16h.

Neste ano, as seleções se enfrentaram apenas uma vez, foi ainda na fase de classificação da última Liga das Nações de Vôlei. O resultado foi apertado e os americanos venceram no tie-break por 3 sets a 2, em um jogo de muitas idas e vindas.

Mas se hoje a equipe do técnico Bernardinho não chega com a moral elevada depois de perder dois jogos na fase de grupos. Os americanos venceram todos seus três adversários e apostam suas fichas nos experientes Defalco, Averill e Anderson para superar o time brasileiro.

