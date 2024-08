Olimpíadas 2024: Brasil encara EUA pelas quartas de final do vôlei masculino

A- A+

O Brasil vai enfrentar os Estados Unidos pelas quartas de final do vôlei masculino nas Olimpíadas de Paris 2024. A partida está marcada para esta segunda-feira (5), às 16h (horário de Brasília).

Melhor terceira colocada, a seleção brasileira vai medir forças contra os norte-americanos, que ficaram em segundo na classificação geral dos grupos. A equipe ficou atrás apenas da Itália, que venceu a Polônia por 3 sets a 1, neste sábado (3), e sacramentou o futuro brasileiro. Com isso, os italianos vão enfrentar o Japão, time com o pior retrospecto entre os classificados no torneio.

Páreo duro para o Brasil

O jogo diante dos EUA promete ser um grande desafio para o Brasil. Os norte-americanos venceram os três jogos que disputaram até aqui nas Olimpíadas: 3 x 0 sobre a Argentina, 3 x 2 contra a Polônia e 3 x 1 diante do Japão. Além disso, eles terminaram como líderes do Grupo C.

A seleção brasileira, no entanto, ainda tenta encontrar as bases na competição após uma primeira fase abaixo do esperado. O time comandado pelo técnico Ricardinho perdeu as duas primeiras partidas, para Itália (3 x 1) e Polônia (3 x 2), mas ganhou do Egito com muita tranquilidade, por 3 sets a 0. É nessa pegada que os jogadores devem entrar em quadra para manter o sonho da medalha vivo.

Brasil vem de vitória importante para enfrentar os EUA. - Foto: Alexandre Loureiro/COB

Veja, abaixo, todos os duelos das quartas de final do vôlei masculino nas Olimpíadas 2024.

Segunda, 5 de agosto - 4h - Eslovênia x Polônia

Segunda, 5 de agosto - 8h - Itália x Japão

Segunda, 5 de agosto - 12h - França x Alemanha

*Segunda, 5 de agosto - 16h - Estados Unidos x Brasil

Veja também

OLIMPÍADAS 2024 Presidente do COI condena "discurso de ódio" contra boxeadoras envolvidas em polêmica de gênero