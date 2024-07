Seleção masculina de vôlei perde da Itália em estreia na Olimpíada de Paris-2024

A- A+

A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com derrota na Olimpíada de Paris-2024.

O time de Bernardinho foi superado pela tradicional Itália, atual campeã mundial, por 3 sets 1, com parciais de 25/23, 27/25, 18/25 e 25/21, neste sábado.

Apesar do placar, o clássico do vôlei mundial foi marcado pelo equilíbrio, com muitas chances desperdiçadas pelo time brasileiro, que apresentou limitações defensivas, principalmente nos bloqueios.



Darlan foi o maior pontuador da partida, com 25, equivalente a um set inteiro, desbancando Romanò, a grande estrela italiana, que anotou 20.

Leal e Lucarelli também se destacaram, com 15 e 14 pontos, respectivamente.



O revés já coloca pressão sobre a seleção, que está no chamado "grupo da morte" em Paris-2024.

A chave B tem ainda o Egito e a forte equipe da Polônia, bicampeã mundial (2014 e 2018).

Pelo formato de disputa, os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiro colocados avançam às quartas de final



A seleção volta à quadra na quarta-feira, dia 31, para encarar a poderosa Polônia, algoz do Brasil nas quartas de final da última edição da Liga das Nações, no fim de junho.

Na sequência, os brasileiros encerram a fase de grupos diante do Egito, no dia 2 de agosto.



Com Leal recuperado de lesão, Bernardinho não precisou fazer mudanças na equipe titular da seleção neste sábado.

E mandou à quadra Bruninho, Darlan, Lucarelli, Lucão, Flávio e o líbero Thales, além do cubano naturalizado brasileiro.

Do outro lado, as referências eram Romanò e Michieletto.



Mas o início do jogo foi todo de Leal, que brilhou no ataque e até no saque, com o primeiro ace brasileiro na partida.

O Brasil abriu 10/6, mas a Itália não demorou para equilibrar o confronto Romanò, no ataque e também nos bloqueios, liderava a equipe italiana.



A seleção, contudo, perdia ritmo ao longo do set. E, após ter vantagem de 18/15, permitiu o empate em 22/22.

A Itália aproveitou a oscilação do Brasil e buscou a virada no placar, com 24/23. Na sequência, fecharam o primeiro set.



A reação italiana abateu o time brasileiro, que começou em marcha lenta na segunda parcial. Com facilidade, a Itália fez 5/1.

Mesmo com Leal, Lucarelli e Flávio abaixo do esperado, a seleção passou a reagir de forma lenta, encostando no placar.

Erros isolados da Itália também contribuíram para o Brasil alcançar o empate em 24/24, em momento decisivo da partida.



Os comandados de Bernardinho chegaram a ter um set point, com 25/24 no placar.

Mas os seguidos erros na defesa, principalmente com o bloqueio, praticamente inoperante, custaram caro.

A Itália buscou a reviravolta novamente e não desperdiçou seu set point, abrindo 2 a 0 na partida.



Depois de dois sets muito disputados, o jogo caiu de ritmo na terceira parcial. Tranquila na liderança do placar, a Itália relaxou em quadra e passou a cometer erros em sequência.

O Brasil aproveitou o momento favorável, abriu 13/9, depois 22/15 e não teve dificuldades para vencer seu primeiro set no confronto e na Olimpíada.



A quarta parcial retomou a tensão das duas primeiras.

O Brasil manteve o ritmo do set anterior, porém a Itália elevou seu nível de jogo. E o duelo foi parelho até 7/7.

A partir daí, a equipe italiana voltou a exibir concentração e eficiência em todos os fundamentos, abrindo 10/8. E, depois, 19/15.

Mesmo se arriscando mais nos bloqueios, algo que não fez nos demais sets, o Brasil não conseguiu parar o poderoso ataque italiano.

