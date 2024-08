A- A+

Paris-2024 Confira a programação do Brasil nas Olimpíadas neste domingo (4) Os atletas brasileiros têm chance de garantir medalhas no tiro com arco, boxe e tênis de mesa

O Brasil segue com programação ativa e expectativa por medalha nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, neste domingo (4). E o dia reserva algumas disputas por medalhas no tiro com arco, boxe e tênis de mesa.

Logo no início da manhã, às 5h, Marcus D'Almeida encara o sul-coreano Kim Woojin pelas oitavas de final do individual masculino.

O brasileiro é o número 1 do ranking mundial, mas enfrenta justamente o segundo colocado e favorito à conquista olímpica.

Na fase anterior, Marcus passou com tranquilidade pelo japonês Fumiya Saito por 7 a 1 no placar geral.

Caso avance nos confrontos, Marcus pode chegar às finais do tiro com arco que estão programadas para acontecer no mesmo dia, a partir das 9h30.

Boxe

Juciele Romeu vai enfrentar a turca Yildiz Kahraman pelas quartas de final do boxe feminino (até 57kg). O confronto começa às 6h16.

Como no boxe não há disputa pelo terceiro lugar e são distribuídos dois bronzes, a brasileira pode garantir sua medalha caso vença a luta.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Juciele acabou eliminada na primeira luta. Ela celebrou ter passado das oitavas de final contra a norte-americana Alyssa Mendonza e sonha com sua primeira medalha olímpica.

“A sensação é muito boa. De alívio. Eu falei para mim mesma que não ia sofrer a dor de uma derrota na primeira luta de novo. É muito sofrido. Foi nisso que me agarrei. Não queria sair de cabeça baixa e triste. Botei no coração, na ponta da luva e fui buscar”, afirmou a boxeadora.

Tênis de mesa

Um duelo certo valendo medalha para o Brasil acontece no Tênis de Mesa. Hugo Calderano disputa o bronze contra o francês Felix Lebrun, a partir das 8h30.

O brasileiro teve grande chance de chegar às finais, mas acabou eliminado pelo sueco Truls Moregard nas semis.

Apesar da tristeza com a derrota, Hugo Calderano segue com chance de fazer história. Ele já bateu seu próprio recorde ao passar das quartas de final e se tornou o primeiro não euroupeu ou asiático a chegar numa semifinal olímpica.

Agora, Hugo pode ir além se conquistar a primeira medalha do Brasil no Tênis de Mesa.

Vale a liderança

A seleção feminina de vôlei entra em quadra pela última rodada da fase de grupos da Olimpíada de Paris. A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães já está classificada ao mata-mata, mas precisa confirmar a primeira colocação do grupo B.

O duelo é contra a Polônia, às 16h. As duas seleções venceram os primeiros jogos diante do Japão e Quênia. Portanto, o vencedor do confronto direto vai ficar com a liderança.



A Vela, nas categorias Dinghy masculino, feminino e misto, além do Ciclismo de Estrada completam a lista de modalidades com participações do Brasil.

Confira a programação completa:



04/08

5h05 - Atletismo (3.000m com obstáculos) -Tatiane Raquel da Silva

5h09 - Tiro com arco - Marcus D’Almeida x Kim Woojin - COR

5h55 - Atletismo - 200m rasos - Lorraine Barbosa e Ana Carolina Azevedo

6h16 - Boxe - Jucielen Romeu x Esra Yildiz - TUR

6h50 - Atletismo (110m com barreiras) - Eduardo de Deus

7h05 - Vela (ILCA 7) - Bruno Fontes

7h05 - Vela (NACRA17) - João Siemsen e Marina Arndt

7h35 - Atletismo (400m com barreira) - Chayenne da Silva

8h30 - Tênis de mesa (disputa de bronze) - Hugo Calderano x Felix Lebrun - FRA

9h - Ciclismo de estrada - Ana Vitória Magalhães

9h35 - Vela (ILCA 6) - Gabriella Kidd

12h05 - Vela (470) - Isabela Swan e Henrique Haddad

14h05 - Atletismo (400m) - Lucas Carvalho

14h55 - Atletismo (salto em altura) - Valdileia Martins

16h - Vôlei (feminino) - Brasil x Polônia

Veja também

Olimpíadas 2024 Brasil vence França, na raça, e avança às semis do futebol feminino