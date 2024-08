Confira a programação brasileira deste sábado (03) nas Olimpíadas Paris 2024

A- A+

Neste sábado (03), a Olimpíada de Paris completa oficialmente uma semana de competições desde a abertura. E para o Brasil, esse dia pode render três importantes medalhas, com as disputas do salto na ginástica artística com Rebeca Andrade, no surfe com Gabriel Medina e a disputa por uma vaga na final com Bia Ferreira, no boxe.

Detentora de duas medalhas em Paris, bronze na disputa por equipe e prata no individual geral, Rebeca busca mais uma para sua coleção. A ginasta brasileira irá defender sua medalha de ouro na disputa do salto, conquistada em Tóquio 2021. A prova começa a partir das 11h20.

Só pra lembrar que amanhã tem Rebeca Andrade nas finais por aparelhos.



São 22h47, em Paris, nesse momento.



Será que ela já jantou?

Será que ela já escovou os dentes?

Será que ela adormeceu rápido e bem?

Será que ela tá dormindo o sono das campeãs?#JogosOlímpicos #TimeBrasil… pic.twitter.com/0GknAm2B5D — Time Brasil (@timebrasil) August 2, 2024

Esse será mais um capítulo na história do duelo pessoal entre Rebeca e Simone Biles. As atletas já duelaram duas vezes neste aparelho em Paris. Nas classificatórias, a brasileira anotou 14.683 pontos, contra 15.300 da americana.

Por fim, no duelo entre elas no individual geral, a diferença de notas foi um pouco mais apertada. Andrade somou 15.100 e Biles 15.766. A grande vantagem para a americana está na nota de partida do seu salto, que tem dificuldade de 6.400, enquanto a brasileira, no máximo, partiu com salto de dificuldade com 5.600.

Surfe

Tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina disputa as últimas baterias em Teahupo’o, no Taiti. A semifinal contra o australiano Jack Robinson começa às 14h36 e tem tudo para ser dura. O adversário é o atual número quatro do ranking da WSL, circuito mundial de surfe, e tem bons resultados nessas ondas.

Mas Medina tampouco fica para trás. O brasileiro também já conquistou algumas etapas em Teahupo’o e tem nessa praia um dos seus redutos favoritos.

Gabriel Medina é o único brasileiro que permanece na disputa do surfe masculino - William Lucas/COB

Na atual disputa olímpica, esse duelo colocará frente a frente os surfistas que conquistaram as melhores notas em uma só onda. Medina tem a mais alta até agora, 9.90 contra o japonês Kanoa Igarashi, na 3ª rodada. Jack Robinson teve um nota bem próxima, 9.87 na disputa contra o peruano Lucca Mesinas, ainda na 2ª rodada.

Boxe

Determinada a fazer história, Beatriz Ferreira precisa espantar um fantasma do passado. Neste sábado, pela primeira, a baiana estará de frente para sua algoz em Tóquio 2021 - quando ficou com a prata -, a irlandesa Kellie Harrington, a partir das 17h08.

Bia Ferreira quer mudar a cor da medalha olímpica que tem e busca o ouro - Gaspar Nobrega/COB

Dessa vez as boxeadoras se enfrentam ainda na fase semifinal e apenas uma poderá reviver a sensação de lutar uma final olímpica. Da disputa em Tóquio para cá, as atletas possuem retrospectos parecidos no boxe olímpico e só perderam uma luta nesse período.

A grande expectativa para o duelo estava aguardada na disputa do Mundial da categoria em 2023, mas um boicote frustrou tudo isso. Várias confederações, incluindo a Irlanda, abandonaram a disputa devido às presenças dos atletas da Rússia e Belarus, países sancionados pela Guerra da Ucrânia.

Disputas coletivas

O Brasil também terá confrontos importantes nos esportes coletivos. A partir das 9h, a seleção feminina de handebol terá confronto direto contra Angola. A equipe de Cristiano Rocha precisa vencer para passar na quarta posição do Grupo B.

Força e determinação! Vamos com tudo em busca da classificação para a semifinal dos #JogosOlímpicos ! Nos vemos amanhã! Já anotou todos os detalhes? PRA CIMA, BRASIL!



x

️ 03/08 - 16h (horário de Brasília)

️ Estádio La Beaujoire

@tvglobo, @sportv e @CazeTVOficial pic.twitter.com/iw1yjPGZmt — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 2, 2024

Já no futebol, a seleção brasileira terá que entregar tudo que ainda não produziu. Pelas quartas de final, o Brasil enfrenta a França, equipe da casa, a partir das 16h. O treinador Arthur Elias não poderá contar com Marta, expulsa na última partida.



Agenda olímpica - 03/08

3h - Judô (disputa por equipes) - Brasil x Cazaquistão

4h - Tiro esportivo (skeet) - Georgia Bastos

5h05 - Atletismo (decatlo) - Fernando Balotelli

5h48 - Tiro com arco (oitavas de final) - Ana Luiza Caetano x Lisa Barbelin - FRA

6h - Ciclismo de estrada - Vinicius Rangel

6h20 - Atletismo (repescagem 800m feminino) - Flávia de Lima

6h55 - Atletismo (1ª rodada 100m) - Paulo André, Felipe Bardi e Erick Cardoso*

7h05 - Vela (ILCA 6) - Gabriella Kidd

7h20 - Vela (ILCA 7) - Bruno Fontes

8h05 - Vela (NACRA17) - João Siemsen e Marina Arndt

9h - Handebol - Brasil x Angola

10h30 - Canoagem Slalom (caiaque cross) - Ana Sátila

10h45 - Vela (470) - Isabela Swan e Henrique Haddad

11h20 - Ginástica Artística (final salto) - Rebeca Andrade

11h40 - Canoagem Slalom (caiaque cross) - Pepê Gonçalves

14h36 - Surfe - Gabriel Medina x Jack Robinson - AUS

15h48 - Surfe - Tatiana Weston-Webb x Brisa Hennessy - CRC

16h - Futebol - Brasil x França

17h08 - Boxe - Bia Ferreira x Kellie Harrington - IRL



