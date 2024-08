A- A+

Olimpíadas 2024 Em jogo difícil, Hugo Calderano perde de sueco e é eliminado nas semifinais do tênis de mesa O brasileiro ainda pode conquistar o bronze da modalidade no próximo domingo (4)

Leia também

• Olimpíadas 2024: Brasil se recupera, vence Egito no vôlei masculino e avança às quartas de final

• Liderado por Bruno Caboclo, Brasil vence no basquete e dá grande passo para classificação

• Com direito à reviravolta, Beatriz Souza vence coreana e vai às semifinais do judô

Não foi dessa vez. Hugo Calderano até tentou, mas perdeu a semifinal do tênis de mesa para o sueco Truls Möregårdh por 4 sets a 2 e caiu nas semifinais da modalidade.

O duelo digno de uma semifinal olímpica foi fechado com parciais de 12-10, 16-14, 11-7 e 11-8, para o sueco, e 11-7 e 12-10, para Hugo.

O mesatenista, primeiro brasileiro a chegar nessa fase de uma eliminatória dos Jogos Olimpícos, enfrenta agora o francês Félix Lebrun, no próximo domingo (4), na busca de uma medalha de bronze inédita para o país.

Por outro lado, Möregårdh terá o chinês Fan Zhendong na grande final.

O jogo

Hugo chegou a abrir 10 a 4 contra Truls Möregårdh, porém o sueco se recuperou e conseguiu emplacar uma sequência de oito pontos consecutivos para virar o set e vencer a primeira parcial.

O segundo set foi marcado por um grande duelo. Nenhum dos dois mesatenistas conseguiu abrir mais de três pontos de vantagem sobre o adversário. O equilíbrio perdurou até o final e o set só foi fechado com 16 a 14 para o sueco.

No terceiro set, Hugo mostrou porque é o sexto melhor mesatenista do mundo. O equilíbrio perdurou até o 5 a 5, quando o brasileiro conseguiu emplacar quatro pontos seguidos e abrir boa vantagem diante do sueco. Após isso, Hugo soube administrar bem a vantagem e fechou o set com 11 a 7.

O quarto set, contudo, veio com um balde de água frio para Hugo. Möregårdh abriu vantagem logo cedo chegando a fazer 6 a 2. O brasileiro até chegou a salvar três set points, mas acabou perdendo a parcial por 11 a 7.

Hugo voltou para o jogo no quinto set. O alto nível mais uma vez esteve presente aqui e a parcial só foi fechada no segundo set point do brasileiro com 12 a 10.

O sexto set seria o derradeiro: ou Hugo empataria, ou brasileiro daria adeus ao sonho do ouro inédito. A resposta até pareceu se encaminhar para ele, quando esteve na frente vencendo por 5 a 4. Mas o sueco deu fim ao sonho brasileiro e venceu a parcial por 11 a 8.

Veja também

Olimpíadas 2024 Atleta reprovada em teste de gênero: veja o que diz o regulamento do COI