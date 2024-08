Liderado por Bruno Caboclo, Brasil vence no basquete e dá grande passo para classificação

A- A+

O Brasil fez a lição de casa e deu um grande passo para garantir classificação no basquete masculino, nas Olimpíadas de Paris.

Com grande jogo de Bruno Caboclo, maior pontuador da partida com 33 pontos, a seleção derrotou o Japão por 102 a 84.

Com o resultado, a seleção ocupa agora a terceira colocação e chegou aos quatro pontos na tabela de classificação, diminuindo o saldo para sete pontos negativos.

Os brasileiros agora secam alguns adversários para avançar às quartas de final como um dos dois melhores terceiros colocados.

Os cálculos, apesar de envolverem mais de uma seleção, não são tão complicados.

A combinação de resultado mais provável se baseia na seleção do Sudão do Sul, no grupo C. Basicamente, os africanos só precisam perder para a Sérvia, de Nikola Jokic, neste sábado (3), por uma diferença de dois pontos, para que o Brasil avance.

Caso o cenário não aconteça, a melhor chance do Brasil seria torcer pelas vitórias de Austrália e Canadá contra Grécia e Espanha, respectivamente, que jogam nesta sexta (2) pelo grupo A, às 8h30 e 12h15.

