Confira a programação brasileira desta sexta (02) nas Olimpíadas Paris 2024

Nesta sexta-feira (02), o Brasil entra no modo de sobrevivência em duas disputas coletivas. No vôlei e no basquete masculino, apenas a vitória interessa para garantir uma vaga entre os melhores terceiros colocados e entrar nas eliminatórias desses esportes. Às 6h, no basquete, o Brasil encara o Japão e ainda fica de olho para secar os concorrentes. Já a partir das 8h, no vôlei, o duelo será contra o Egito e um triunfo com mais de dois sets de diferença (3 x 0 ou 3 x 1), garante o time de Bernardinho na próxima fase.

Precisa secar

No basquete, o atual cenário não é uma grande surpresa. O próprio Petrovic, técnico do Brasil, previa que a grande decisão da seleção estaria diante do Japão, na última rodada.

A equipe viveu bons e maus momentos nas partidas que fez contra a França e a Alemanha. Mas as oscilações negativas prevaleceram - principalmente nos 3º quartos - e o time saiu com duas derrotas.

Agora para avançar, o Brasil precisa vencer o Japão, além de pegar uma calculadora e um secador. O atual saldo de cestas do Brasil é de 25 pontos negativos.

Seus principais adversários do momento são a Espanha, Austrália e Grécia, que ainda brigam por uma vaga no Grupo A - Canadá já classificado - e o Sudão do Sul, do Grupo B, que muito provavelmente terminará na terceira posição da sua chave, já que Porto Rico, quarto colocado, pega os Estados Unidos.

Em resumo, a Austrália enfrenta a Grécia às 8h30, enquanto a Espanha joga contra o Canadá às 12h15, todos os jogos também acontecem nesta sexta. No saldo, a diferença é de 27 pontos para a Austrália, 20 para a Grécia e de 11 pontos para a Espanha. O melhor cenário seriam as vitórias de Canadá e Austrália, mais o triunfo brasileiro.

Já o cenário mais simples fica por torcer contra o time do Sudão do Sul. A equipe africana possui uma diferença de 19 pontos de saldo para os brasileiros e enfrentam a Sérvia de Nikola Jokic e Bogdan Bogdanovic, no sábado (03), às 16h.

Vitória basta

No vôlei, a situação é um pouco menos complicada. O Brasil perdeu os confrontos para a Itália e Polônia, mas a derrota no tie-break contra os poloneses rendeu um pontinho que está fazendo toda diferença.

Uma vitória contra o Egito por 3 x 0 ou 3 x 1 faz com que o país não seja mais alcançado pela Sérvia e Canadá, equipes que estão na briga pela terceira vaga no Grupo A e se enfrentam na última rodada. Os sérvios também possuem um ponto, mas venceram menos sets, já os canadenses não pontuaram.

Já no Grupo C, a Alemanha está na terceira posição e possui três pontos. O time europeu pega a Argentina, lanterna do grupo, e o Brasil precisa torcer por uma vitória por 3 a 0 ou 3 a 1 dos Hermanos, desde que vença seu duelo também. Caso isso também ocorra, o time brasileiro passa como o melhor terceiro colocado.

Vaga na final

Cabeça de chave de número quatro na disputa olímpica do tênis de mesa, Hugo Calderano está a um passo de primeira final olímpica brasileira no esporte. O carioca já fez história ao chegar nessa fase semifinal, estabelecendo a melhor campanha do país.

Mas para brigar pela medalha de ouro, Calderano ainda tem mais um desafio, o sueco Truls Moregard, a partir das 9h30. O atleta europeu chega com muita moral após ter eliminado o atual melhor do mundo, o chinês Wang Chuqin, ainda na segunda fase.

Pernambuco representado

A sexta-feira começa com um pernambucano nas pistas e no campo do Stade de France. Fernando Balotelli, atleta do decalto, participa da competição a partir das 5h05. Neste primeiro dia de prova, Balotelli enfrenta as provas: 100m rasos, salto em distância, arremesso do peso, salto em altura e 400m rasos.

Agenda Olímpica

5h - Judô - Rafael Silva x Ushangi Kokuauri - AZE

5h - Judô - Beatriz Souza

5h05 - Atletismo (decatlo) - Fernando Balotelli

5h15 - Atletismo (salto em altura) - Valdileia Martins

5h46 - Tiro com arco (equipe mista) - Brasil x México

6h - Basquete - Brasil x Japão

6h - Natação (100m borboleta) - Kayky Mota

6h40 - Natação (800m livre) - Mafê Costa

7h - Ginástica Trampolim - Camila Gomes

7h03 - Natação (4x100m medley misto)

7h05 - Vela (ILCA 6) - Gabriella Kidd

7h05 - Vela (470) - Henrique Duarte e Isabel Swan

7h13 - Vela (490er FX) - Martine Grael e Kahena Kunze

7h20 - Vela (ILCA 7) - Bruno Fontes

8h - Vôlei - Brasil x Egito

9h15 - Tiro com arco (equipe mista) - quartas e semifinal *se classificar

9h23 - Vela - Mateus Isaac

9h30 - Tênis de mesa - Hugo Calderano x Truls Moregard - SUE

10h30 - Canoagem Slalom (caiaque cross) - Pepê Gonçalves

11h18 - Boxe - Jucielen Romeu x Alyssa Mendoza - EUA

11h40 - Canoagem Slalom (caiaque cross) - Ana Sátila

12h - Vôlei de praia - Carol e Barbara x Stam e Schoon - HOL

13h - Ginástica de Trampolim - Rayan Dutra

13h15 - Atletismo (salto triplo) - Gabriele Santos

13h55 - Atletismo (Lançamento de disco) - Andressa de Morais

14h45 - Atletismo (800m) - Flavia de Lima

15h10 - Atletismo (Arremesso de peso) - Welington Morais

15h20 - Atletismo (Lançamento de disco) - Izabela da Silva

16h - Vôlei de praia - Evandro e Arthur x Perusic e Schweiner - CZE

16h36 - Boxe - Wanderley Holyfield Pereira x Oleksandr Khyzhniak - UCR





