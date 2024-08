A- A+

Olimpíadas 2024 Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano são eliminados nas duplas mistas do tiro com arco Brasileiros ainda estão na disputa do individual masculino e feminino

Os brasileiros Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano perderam para os mexicanos Matias Grande e Alejandra Valencia, nas oitavas de final das duplas mistas do tiro com arco, e estão eliminados da categoria.

Em um jogo de três sets, os mexicanos venceram o Brasil pelo placar de 5 a 1, após vencerem a primeira e a terceira parcial e empatarem a segunda - cada set vale 2 pontos, e em sets empatados, cada dupla leva 1.

Apesar da derrota, Marcus D'Almeida e Ana Luiza ainda seguem vivos nas disputas individuais. No domingo (4), o arqueiro terá pela frente o sul-coreano Kim Woo-Jin. Já um dia antes, no sábado (3), a arqueira duelará com a francesa Lisa Barbelin. Ambos os confrontos são válidos pelas oitavas de final.

Se avançarem de fase, os dois arqueiros poderão superar as melhores marcas do Brasil no tiro com arco na história dos Jogos Olímpicos.

