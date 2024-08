A- A+

Olimpíadas 2024 Com direito à reviravolta, Beatriz Souza vence coreana e vai às semifinais do judô Judoca está a uma vitória da medalha

Beatriz Souza venceu a coreana Kim Ha-yun e avançou às semifinais da categoria até 78 kg do judô.

O confronto foi acirrado e foi decidido apenas no golden score. Antes disso, Bia e Kim chegaram ao ponto de ouro penduradas, após receberem duas punições por falta de combatividade.

No golden score, Bia e Kim tentaram um golpe ao mesmo tempo, e caíram juntas no tatame. Em um primeiro momento, a coreana foi considerada vencedora, porém, após uma decisão do árbitro de vídeo, a arbitragem considerou Beatriz como a vencedora por aplicar um Waza-Ari.

Com o resultado, Bia agora está a uma vitória de garantir a terceira medalha do Brasil na modalidade. Em caso de derrota, a judoca ainda tem chances de lutar pelo bronze.

O próximo confronto de Bia é contra a francesa Romane Dicko, às 11h18 da manhã desta sexta-feira (2).

