A- A+

Olimpíadas 2024 Beatriz Souza vence e avança às quartas de final do judô; Rafael Silva, o Baby, é eliminado Judoca brasileira vai em busca da terceira medalha brasileira na modalidade

Leia também

• Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano são eliminados nas duplas mistas do tiro com arco

• Confira a programação brasileira desta sexta (02) nas Olimpíadas Paris 2024

• Como está o quadro de medalhas dos Jogos de Paris 2024? Confira classificação e veja posição do Brasil

Beatriz Souza venceu a judoca da Nicarágua, Izayana Marenco, e se classificou às quartas de final da categoria até 78 kg do judô.

A brasileira precisou de apenas 40 segundos para aplicar um Ippon e derrotar a adversária.

Beatriz Souza enfrenta Kim Ha-yun, nas quartas de final, ainda na manhã desta sexta-feira (2), às 6h54. Em caso de derrota, a brasileira ainda tem chances da conquista de uma medalha de bronze pela repescagem.

Até o momento, o Brasil tem duas medalhas no judô, sendo uma de prata com Willian Lira e uma de bronze com Larissa Pimenta.

Baby eliminado

Apesar disso, na categoria até 100 kg, Rafael Silva, o "Baby", perdeu para o judoca de Azerbaijão, Ushangi Kokauri, e está eliminado dos Jogos de Paris.

Rafael Souza é eliminado no judô. Foto: Luis ROBAYO / AFP

Essa foi a última participação de Baby nas Olimpíadas. O judoca representou o Brasil em Londres 2012, no Rio 2016 e em Tóquio 2020, e conquistou duas medalhas de bronze em seus dois primeiros jogos.

Veja também

Olimpíadas 2024 Brasil fica em 16º e não vai à final do revezamento 4x100m medley misto de natação